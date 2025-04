Le Festival du Livre à Collonges présente sa nouvelle édition

Lancé en 2021 le Festival littéraire de Collonge-Bellerive (LÀC) a lieu dans la Ferme de Saint-Maurice, située sur la commune de Collonge-Bellerive (GE), en face du lac Léman et de la chaîne du Jura. Le Festival, dont l’entrée est libre et gratuite, a attiré plus de 5 000 visiteurs en 2024. Cette année, il se tiendra les 14 et 15 juins.