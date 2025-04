Un tango pour Doro : quand l’Histoire sépare les familles

Le pouvoir franquiste est sans pitié : Doro sera emprisonnée et torturée plusieurs années, mais grâce à une force de caractère incroyable, elle résiste et ne perd jamais espoir de retrouver l’homme qu’elle aime.

En 2020, l’autrice Nathalie Longevial trouve des documents, notamment un poème sous forme d’un tango, écrit par le grand-père de son mari et décide de retracer l’histoire de sa belle-famille. Elle va entreprendre un travail titanesque de recherche historique et familial révélant une histoire d’amour qui force l’admiration. L’écueil de cette écriture était de mettre de la fiction dans ce qui a été, sans trahir l’histoire des deux personnages.

À l’aide des souvenirs des membres de la famille, des survivants de cette époque et d’une association, Nathalie Longévial a réussi à intégrer son imaginaire dans le passé de ce couple pour offrir une narration à deux voix : celle de Doro et de ses années d’enfermement et celle de Crescencio pendant la guerre et son exil en France.

La puissance de ce livre réside dans un témoignage poignant et réaliste sur ces années particulières en Espagne qui ont laissé des traces malgré une loi d’amnistie qui est loin d’avoir effacé les exactions du passé. Témoignage terrible de Doro et des conditions d’emprisonnement avec la solidarité et parfois les trahisons des compagnes de cellule, témoignage des combats et de l’accueil en France des exilés espagnols pour Crescencio que ses camarades prennent pour un intellectuel, car c’est un des rares combattants qui sache lire et écrire.

Ce livre vient en appui des manuels scolaires, car rien ne vaut une multitude d’histoires et de trajectoires personnelles pour comprendre les rouages de l’Histoire et restituer à échelle humaine la barbarie de celle-ci sans jamais, hélas, servir vraiment de leçon. L’Histoire est un cauchemar qui se répète sans cesse et occulte toute humanité dans les périodes sombres .

Ce qu’il reste de ce roman après sa lecture, est une amertume face à la cruauté du destin et une admiration pour ce couple qui a su se garder en vie par la force de l’amour qu’il se portait. Le courage d’une femme extraordinaire qui a vécu l’injustice des hommes, et la détermination d’un homme pour faire partie, parfois à contrecœur, de l’Histoire.

Par Christian Dorsan

