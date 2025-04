Biennale d'illustration Bratislava 2025 : voici les nominés

Du 3 octobre 2025 au 10 janvier 2026, des illustrations originales de plus de 30 pays seront exposées à Bratislava (Slovaquie). Cette année, les gagnants seront annoncés le 3 octobre.

Tous les deux ans, l'Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM nomme un jury qui sélectionne les artistes suisses pour la BIB. Sont sélectionnés des albums illustrés qui se distinguent par leur innovation et leur originalité et dans lesquels les images peuvent généralement être « lues » indépendamment du texte.

Voici les albums retenus pour cette édition 2025 du BIB :

Calme et tempête de Maeva Rubli (La Joie de lire)

Collections de Fanny Dreyer (La Partie)

Fürchten lernen de Nando von Arb (Edition Moderne)

Das Dorf der Steine de Lena Studer (Atlantis)

Zuhause auf der Klippe de Magali Franov (Edition Nilpferd)

Dort fliegt sie de Svenja Plaas (Bibliothek der Provinz)

La lauréate du grand prix de l'édition 2023 est Paloma Valdivia (Chili).

Les lauréats de la Pomme d'Or de l'édition 2023 sont :

Anete Bajāre-Babčuka (Lettonie)

Xunru Chen (Chine)

Maeva Rubli (Suisse)

Maya Shleifer (Israël)

Daniel Torrent (Espagne)

Les lauréats des Plaques d'Or de l'édition 2023 sont :

Anna Cunha (Brésil)

Lucie Lučanská (République Tchèque)

Sanna Pelliccioni (Finlande)

Jaan Rõõmus (Estonie)

Vendi Vernić (Croatie)

Crédits images : Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM)

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com