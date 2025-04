Une bibliothèque astronomique aux enchères

Le 22 avril, la vente Fine Books présente une sélection exceptionnelle issue de la bibliothèque personnelle d'Owen Gingerich, astronome et historien des sciences. Parmi les pièces maîtresses, on retrouve deux ouvrages de Pierre Gassendi : l'édition originale de l'Institutio astronomica (1647) et une biographie de Tycho Brahe (1665). Sont également proposés un exemplaire de De Sphaera de Sacrobosco (1485) et l'Almagestum Novum de Riccioli (1651) .

Le 8 mai, la vente Fine Photographs met à l'honneur des œuvres emblématiques de la photographie. Des tirages de Dorothea Lange, Gordon Parks, Brassaï et Roy DeCarava illustrent la richesse du médium. Une pièce rare, le panorama de New York réalisé par Joshua Beal en 1876, attire particulièrement l'attention.

Le 10 avril, l'enchère Autographs & Subculture offre un aperçu de la culture alternative. Des objets liés à la musique, à l'art et à la contre-culture sont proposés, notamment des œuvres de Jamie Reid et des artefacts du mouvement punk.

Enfin, le 24 avril, la vente Art Deco at 100 célèbre le centenaire de l'Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Des affiches emblématiques, telles que le triptyque Dubo, Dubon, Dubonnet de Cassandre, issues de la collection William W. Crouse, sont mises en vente

Ces ventes illustrent la diversité et la richesse des objets proposés par Swann Galleries, offrant aux collectionneurs et passionnés l'opportunité d'acquérir des pièces uniques et chargées d'histoire.​

Crédits illustration : Riccioli, Almagestum Novum, detail.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com