Pass Culture : soupçons d'une “prise illégale d’intérêts

Au cœur de cette affaire se trouve Eric Garandeau, ancien conseiller culturel de Nicolas Sarkozy à l’Élysée (2007-2010) et ex-président du Centre national du cinéma et de l’image animée (2011-2013). Il a quitté la fonction publique en 2015 pour fonder son entreprise conseil, Garandeau Consulting.

Des « conditions contestables »

En 2017, Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, met en œuvre l’une des promesses de campagne du président Emmanuel Macron : la création du Pass Culture.

Afin d’accompagner le développement de ce dispositif, le ministère de la Culture s’est associé à la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l’État (DINSIC). De cette collaboration est née une « start-up d’État » spécifiquement dédiée à la mise en œuvre du dispositif. Cette entité réunissait des agents issus du ministère et de la DINSIC, ainsi que des prestataires externes recrutés dans le cadre de marchés publics.

Présenté en 2018 par le gouvernement comme l’un des deux « préfigurateurs » du Pass Culture, avec l’homme d’affaires Frédéric Jousset – alors bénévole – Eric Garandeau est accusé d’avoir joué un double rôle : concepteur du dispositif tout en étant prestataire rémunéré de sa mise en œuvre via sa société de conseil personnelle.

Dans un premier temps, la ministre de la Culture a confié à Éric Garandeau et Frédéric Jousset la réalisation d’une étude approfondie sur le projet. Leur mission devait aboutir à la remise d’un rapport avant le 30 juin 2018. Dans un second temps, un suivi opérationnel du déploiement du Pass Culture a été engagé. À ce titre, Éric Garandeau s’est vu confier plusieurs tâches, dont la définition du cadre juridique du dispositif ainsi que la recherche de financements privés devant couvrir 80 % de son coût total.

Pour accomplir cette mission, il a été rémunéré par l’intermédiaire de sa société de conseil, dans le cadre d’un montage contractuel particulier : la DINSIC a passé un contrat avec la société Octo Technology, qui a ensuite sous-traité une partie des travaux à la société de M. Garandeau. Entre 2018 et 2019, cette sous-traitance a donné lieu à une rémunération totale estimée entre 868.500 € et 1,042 millions €, selon Anticor.

À l’été 2019, la « start-up d’État » chargée de piloter le dispositif a été transformée en une Société par Actions Simplifiée (SAS), baptisée SAS Pass Culture. Éric Garandeau en a alors été désigné président. Cependant, cette nomination a été contestée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), qui a émis, le 3 avril 2019, un avis défavorable. Elle estimait que, du fait de son statut de sous-traitant de la SAS via sa propre société de conseil, Eric Garandeau ne pouvait occuper cette fonction dans des conditions garantissant son impartialité.

En conséquence, sa nomination a été annulée, et Damien Cuier a été nommé président en remplacement. Eric Garandeau a alors été désigné comme conseiller auprès de ce dernier. Cette seconde nomination a elle aussi été rejetée par la HATVP, qui a adressé un courrier au ministère de la Culture pour rappeler que M. Garandeau ne pouvait assurer ses missions dans un cadre garantissant l’indépendance et l’objectivité requises. Face à cette position réaffirmée de la Haute Autorité, Éric Garandeau a finalement présenté sa démission de la SAS Pass Culture.

Dans un rapport publié le 9 mai 2023, la Cour des comptes émettait des doutes sur la création du poste de conseiller auprès du président de la SAS Pass Culture, estimant qu’il aurait pu être spécifiquement conçu pour contourner l’avis défavorable rendu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Les rapporteurs pointaient en particulier l’absence de contrat de travail encadrant cette fonction. « Ces faits, s’ils sont avérés, seraient susceptibles de revêtir la qualification pénale de prise illégale d’intérêts », affirme Anticor dans un communiqué.

La Cour des comptes, dans un autre rapport, publié de juillet 2023, avait évoqué une « confusion des genres, entre activité privée et représentation publique ». Sans nommer explicitement Eric Garandeau, les magistrats financiers y dénonçaient le recours excessif et dans des « conditions contestables » à des consultants extérieurs pour l’élaboration de ce programme phare de la présidence Macron.

À LIRE - Les parlementaires demandent des comptes au Pass Culture

La déléguée générale d’Anticor, Inès Bernard, auprès de l'AFP, justifie la constitution de partie civile de l’association en précisant qu’il s’agit, pour elle, de « dénoncer des pratiques qui consisteraient, pour certains hauts fonctionnaires, à s’enrichir par le biais de l’Etat et à se servir de leurs relations pour obtenir des contrats. Ce type de pratiques renforce la défiance des citoyens envers leurs représentants. » Contactée par ActuaLitté pour obtenir des précisions, cette dernière n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

L’avocat de l’association, Jean-Baptiste Soufron, complète : « S’agissant d’un dossier qui présente des caractéristiques exemplaires des nouveaux enjeux liés à la fois au numérique, à la culture et au rôle des consultants et du privé au sein de l’Etat, il était normal qu’Anticor se porte partie civile. »

Un signalement avait déjà été transmis au PNF par la Cour des comptes, entraînant en juin 2024 une série de perquisitions dans les bureaux d’Eric Garandeau et au ministère de la culture. Le délit de prise illégale d’intérêts est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 euros. Éric Garandeau a ensuite été employé comme lobbyiste en chef de TikTok France, jusqu’à son départ en février 2025. Son avocat, Antoine Maisonneuve, affirme que son client « conteste les faits ».

Des baisses mal accueillies

Le Pass Culture, conçu pour favoriser l’accès des jeunes à la culture, a vu ses ambitions révisées à la baisse depuis le 1er mars 2025 : les jeunes de 18 ans ne disposent plus que de 150 euros (contre 300 auparavant), avec une possible rallonge de 50 euros selon leur situation, tandis que les adolescents de 15 et 16 ans ne perçoivent plus rien. En 2024, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait jugé que le dispositif ne répondait pas pleinement à ses objectifs, estimant qu’il « ne remplissait pas tout à fait son rôle » et qu’il « reproduisait souvent les inégalités culturelles et sociales ».

La Cour des Comptes pointait, dans son rapport de juillet 2023, outre un recours problématique aux consultants extérieurs — notamment Éric Garandeau, une gouvernance défaillante et un modèle économique fragile : 200 millions d’euros de financement public pour seulement 12,5 millions de contributions privées en 2022. La gestion administrative informelle, la traçabilité insuffisante et l’absence de contrôle ont fragilisé le dispositif, selon le rapport.

À LIRE - Pass Culture : pour les libraires et éditeurs, une coupe qui ne pass pas

Ces critiques ont été renouvelées par un deuxième rapport de la Cour des comptes, publié en décembre 2024, qui pointait l’échec de l’objectif de démocratisation culturelle et dénonçait un coût « non maîtrisé » de la politique publique. Elle recommandait une réduction des crédits, un ciblage des aides, et une révision de la gouvernance, proposant d’en faire un opérateur d’État dès 2025. La SAS Pass Culture déplorait alors une vision partielle et défendait son autonomie, « un levier clé de son succès ».

Les baisses ont surpris une partie des acteurs culturels, notamment dans le monde du livre, très dépendant de ce dispositif. Pourtant, pour Laurence Tison-Vuillaume, nouvelle présidente de la SAS Pass Culture, cette évolution n’a rien de brutal. « Elle avait été annoncée et esquissée lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2025 », assurait-elle notamment, auprès d'ActuaLitté.

Le comité stratégique du Pass Culture s’est élargi depuis le 9 avril 2025, avec la nomination d’une nouvelle présidente du comité stratégique, Aymée Rogé, et de trois personnalités qualifiées issues du champ du handicap, de l’immigration et de l’éducation populaire. Cette évolution, soutenue par la ministre de la Culture Rachida Dati, répond à une volonté de diversifier les expertises et de renforcer le lien avec les acteurs de terrain.

Le comité compte désormais treize membres, représentants de l’État, de la Caisse des Dépôts et de la société civile, appelés à définir les orientations stratégiques du dispositif et à accompagner sa transformation en opérateur public d’ici 2026.

Crédits photo : Pass Culture

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com