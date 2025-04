Strasbourg Capitale du Livre : bilan mitigé pour les librairies indépendantes

« La promesse était belle, mais elle n’a pas été tenue », estime Eric Schultz, directeur de la librairie La Tache Noire. Et pour cause, en juillet 2022, Strasbourg est devenue la première ville française à recevoir cette distinction depuis sa création.

Une occasion unique pour les librairies indépendantes de profiter de cette concentration d’événements. Et ça semblait réussi : en mars dernier, Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO publiait un premier bilan fort positif. Quelque 1500 événements ont été proposés, engageant plus de 450 partenaires issus de la culture, du sport, de l’éducation et des solidarités.

Le taux de fréquentation des médiathèques a même augmenté de 17,5 % par rapport à 2023. Mais le son de cloche n’est pas le même partout. Des libraires indépendants se disent « frustrés et déçus », à l’image d’Eric Schultz.

« Pour nous, ça n’a rien changé »

Même constat quelques mètres plus loin, à la librairie Le Tigre. « Pour nous, ça n’a rien changé. On n’a pas l’impression d’avoir été inclus dans le projet », glisse son directeur Nicolas Deprez. Il regrette : « De nombreux événements étaient dédiés à la lecture publique, avaient lieu dans les médiathèques, les écoles ou encore les prisons... »

Pourtant, les libraires ont bel et bien été sollicités pour participer aux travaux et réflexions. Se sont par exemple tenues sur les terres strasbourgeoises les 7e Rencontres nationales de la librairie, qui ont accueilli environ 700 libraires et 1200 professionnels de la chaîne du livre. Quatre études y ont été analysées : « L’économie des librairies face aux crises. Quelles perspectives ? », « Le livre d’occasion », « L’impact du Pass culture en librairie », « Où en sont les “nouveaux libraires” ? ».

Dans quelques jours, du 24 avril au 3 mai 2025, la Confédération Interprofessionnelle du Livre Grand Est renouvellera son Printemps de la librairie indépendante, en partenariat avec 19 librairies de Strasbourg. Et la ville accueille actuellement les Rencontres Internationales de l’Écologie pour le Livre.

Donner à voir les réalités du métier de libraire

« Ces rencontres, c’est surtout de l’entre-soi entre libraires et éditeurs. Ce que nous espérions, c’était pouvoir ouvrir ces échanges aux citoyens », confie le directeur de la librairie La Tache Noire. « Nous voulions donner à voir la réalité de notre métier aux citoyens, au-delà de la seule mise en avant de l’objet-livre. »

Il poursuit : « Nous aurions aimé aborder des sujets comme la chaîne du livre, les réalités économiques auxquelles sont confrontées les librairies indépendantes, la concentration dans le secteur de l’édition, ou encore le rôle Bolloré dans l’industrie du livre… »

Dans cette optique, les professionnels affirment avoir soumis plusieurs propositions orales aux organisateurs, parmi lesquelles la création d’un « mini-festival » dédié aux librairies et maisons d’édition locales. Mais, selon eux, ces initiatives auraient été écartées dès les premières discussions préparatoires.

« Notre combat premier, ça a été la lecture »

De son côté, Anne-Marie Bock, cheffe de projet Strasbourg capitale mondiale du livre UNESCO 2024, assure n’avoir reçu « aucune proposition écrite et correctement formulée de ce type ». Selon elle, « la ville a soutenu les librairies indépendantes, traité toutes les questions qui les concernaient à travers les multiples événements qui leur étaient dédiés ».

Elle ajoute : « Notre combat premier, ça a été la lecture. Nous n’avons donc pas opposé lecture publique et librairies indépendantes, car elles sont complémentaires pour amener les lecteurs vers le livre ». En ce sens, elle soutient que tous les professionnels ont bénéficié « des mêmes canaux de communication pour promouvoir leurs initiatives ». « On a valorisé leurs actions dès lors qu’on en avait connaissance, que ce soit par des newsletters, des sites internet, ou encore l’écosystème des réseaux sociaux ».

Un manque de temps, une demande d’investissement

Pour les libraires indépendants, l’obstacle majeur demeure avant tout la réalité concrète de leur métier, insuffisamment prise en compte dans le dispositif, estime Éric Schultz. Comme beaucoup de ses confrères, il gère seul sa librairie. « Je n’ai pas pu me libérer pour participer aux événements auxquels j’étais convié : je ne pouvais tout simplement pas m’absenter », explique-t-il.

Il en va de même pour la rédaction écrite des propositions de projets. « Je n’en avais pas le temps, surtout après que certaines propositions ont été écartées oralement dès les premiers échanges. »

Quant à l’agenda ou aux éléments de communication, le constat est identique : « Il fallait rédiger des textes et les leur envoyer, ce qui représente un investissement en temps et en énergie que je ne pouvais pas me permettre », conclut-il.

Crédits image : Alexandre Prevot / CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com