Le Golfe du Morbihan, une bouffée de bonheur

Nous sommes vendredi et à la gare Montparnasse le train de 12h40 va partir avec Paul qui a loué une maison sur l’île de Groix et qui est heureux de rejoindre Fanny – même si celle-ci est mariée à son meilleur ami -, Lucas part assister au mariage de sa sœur mais redoute l’instant de retrouver son père avec qui il ne parle plus depuis 12 ans, Mia qui accompagne la famille d’un ami trop pressant pour servir de nounou le temps d’un week-end et Maguy, une pétillante grand-mère , joueuse redoutable de Scrabble, qui est joyeuse à l’idée de retrouver son petit-fils .

Chacun sa vie mais surtout chacun a ses problèmes ou ses secrets, aucun d’entre eux ne souhaite exposer sa vie personnelle à des inconnus à bord de ce train , le seul lien qui les unissent, pour l’instant, est qu’ils occupent des places « club quatre » et qu’ils partent tous en Bretagne. De fil en aiguille, et de hasards en quiproquos , ce voyage va les projeter sur le quai de Lorient pour un week-end inattendu sur l’île de Groix.

Dans le registre du feel-good, Lorraine Fouchet connaît et maîtrise les ficelles d’une narration qui rend tout de suite addict le lecteur ou la lectrice. Abordant tout à tour les voix de chacun des protagonistes – y compris celle de Crétin, le basset hound – les personnages nous semblent des proches qui nous raconteraient leur voyage respectif avec cependant, quelques nuances sur l’ambiance et le ressenti suivant l’interlocuteur.

Mais qu’est-ce qu’il peut bien réunir les occupants du « club quatre » si ce n’est un mal-être que chacun cherche à dissimuler, une certaine peur d’affronter une réalité qui leur échappe. Si seul on se débrouille tant bien que mal avec ses ennuis ou même se mentir pour s’empêcher d’inverser une situation dans laquelle on trouve un équilibre – même fragile - il est plus difficile en revanche de s’en expliquer aux autres. La différence étant une richesse, chacun va apporter, sans le savoir, les outils pour sauver les autres.

Ce week-end va être explosif, harmonieux, confidentiel, chaleureux, fait de rencontre avec un médecin échoué sur l’île qui lui aussi va être embarqué avec ce drôle d’équipage dans une aventure qui ne peut que bien se terminer.

Un roman qui fait du bien, une narration fluide où tous les personnages viennent à notre rencontre pour partager avec nous leurs secrets. Un roman à emporter, pourquoi pas, lors d’un voyage en train, en priant très fort qu’il nous arrive la même chose qu’à eux.

Par Christian Dorsan

