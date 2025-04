Le Prix de la Liberté Intérieure dévoile sa sélection 2025

Créé en 2018, le Prix du Roman d’Écologie distingue chaque année une œuvre romanesque francophone qui, par sa richesse littéraire, intègre de manière centrale les enjeux écologiques à son intrigue. Depuis sa fondation, il a couronné les auteurs et autrices Emmanuelle Salasc, Serge Joncour, Vincent Villeminot, Lucie Rico, Antoine Desjardins, Annie Lulu et, plus récemment, Clara Arnaud.