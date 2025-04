Le recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel remporte un prix littéraire

C’était déjà le best-seller de la librairie du Sanctuaire du Mont-Saint-Michel. En août dernier, ActuaLitté mentionnait l’ouvrage parmi les meilleures ventes de cette librairie atypique, étape incontournable des croyants venus visiter l’îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye.

Le roman des anges (Salvator, 2024), une fiction écrite par Don Pierre Doat, recteur et prêtre de la communauté Saint-Martin, trouvait ainsi sa place sur les étales du commerce. Il acquiert aujourd’hui une nouvelle reconnaissance : celle de lauréat du 40e Prix de la littérature religieuse.

Créé en 1984 par le Syndicat des Libraires de Littérature Religieuse, il lui a été remis pendant le Festival du livre de Paris. Un jury composé des libraires de littérature religieuse sélectionne annuellement un ouvrage qu’ils estiment ne pas avoir eu assez de reconnaissance « au vu de sa qualité et de ce qu’il apporte pour nourrir la réflexion, l’intelligence et/ou la spiritualité en général », indiquent-ils dans un communiqué.

Couverture de Le roman des anges (Salvator, 2024)

Qu’est-ce qu’un ange ?

Le jury a donc penché en faveur du Roman des anges, qui narre le destin d’Arnaud. Parvenu aux portes du paradis, il fait la rencontre de son ange gardien, à qui il demande de répondre à la question qui le hante : qu’est-ce qu’un ange ?

Dans un monde fasciné par ces figures de l’invisible, il s’interroge avec insistance sur leur origine et leur vocation. En réponse, l’ange gardien entraîne Arnaud dans une vaste fresque spirituelle : celle de la création des anges, de leur envoi en mission, mais aussi de la rupture provoquée par ceux qui ont choisi de désobéir à Dieu.

À travers ce cheminement et les épisodes marquants de la vie d’Arnaud, le récit offre une initiation à l’enseignement de l’Église sur les anges : leur rôle auprès des hommes, leur place dans l’ordre divin, et le sens profond de notre itinéraire terrestre et spirituel.

