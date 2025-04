Une femme en marche vers sa liberté

En tuant, Johanne a commis le pire et participé à son exclusion de la société. La prison l’a tenue éloignée de la collectivité, on l’oblige de force à y retourner. Une liberté conditionnée, dehors comme dedans.

C’est dans cet entre-deux que nait l’histoire : entre les rives du passé et du présent, entre la famille et le travail, l’amnésie et la prise de conscience, la nuit plus que le jour. Au milieu coule un fleuve que Johanne, funambule, ne cesse de traverser, comme lui sensible aux marées. Sa mémoire vacille.

Arpenter le terrain vague de ses souvenirs

À une époque, je cherchais ma place, bien trop révoltée pour le reconnaitre, et je parcourais la ville sur ses bords comme on arpente au carré ceux d’une cage. Les quais le long de la Garonne étaient en cette fin des années 90 encrassés et les hangars portuaires déjà désaffectés.

Les chômeurs, anciens harkis, tox et autres désœuvrés, déambulaient en ces confins en trainant leur espoir en bandoulière ou à bout de bras, dans le petit sac plastique qui renfermait leurs papiers, un sandwich, de quoi tenir toute une journée. L’essor urbanistique que cette ville a connu depuis me fascine chaque fois que je la traverse.

Bien que jamais nommé, Bordeaux plante le décor urbain où Johanne retourne avec l’obligation de s’y réinsérer. Une inspiration émotionnelle, le souvenir d’années de rupture, un espace-temps révolu ou bien mutant. Aujourd’hui aussi elle s’y cogne au réel. On la suit dans ses combats comme dans ses rechutes, mais on la voit peu à peu redresser l’échine et faire face. À sa culpabilité, à son désir.

C’est la loi du genre, la mort rôde. Pas de liberté sans insécurité, l’angoisse comme le prix à payer. Le danger plane partout même dans les choses les plus ténues. Le quotidien de Johanne, c’est celui où les gens font ce qu’ils peuvent dans un monde plutôt déglingué, pour ne pas dire cynique.

Et dans la précarité naissent aussi de nobles sentiments et de belles amitiés, il est bon de le rappeler (ma part la plus solidaire cette fois). Mais l’issue mène forcément hors les murs, le retour à la vie passant pour Johanne par une forme de réensauvagement. Là où dès l’aube palpite un peu de la beauté du monde.

Carole Agari

Carole Agari a exercé de nombreux métiers avant de se tourner vers l’écriture et la réalisation, signant des documentaires ainsi que des courts métrages de fiction. Depuis plusieurs années, elle exerce également en tant qu’écrivain public. Elle réside dans le Lot. Percer la nuit marque la parution de son premier roman.

