5 principes d’accessibilité pour les éditeurs : des livres numériques pour tous

« Produire un livre numérique accessible, c’est enlever une barrière vers l’accès au savoir et au divertissement. C’est permettre à chaque lecteur, indépendamment de son contexte et de ses défis cognitifs et visuels, d’accéder à ce contenu sous la forme qui lui convient », souligne Mélissa Haquenne, consultante en accessibilité. « L’accessibilité du livre, c’est ce qui peut faire la différence entre un rapport conflictuel à la lecture et le développement d’une passion qui débouchera sur de nouveaux horizons. »

Lire, un droit pour tous

Ils sont en classe, à la bibliothèque, en librairie… et pourtant, ils restent souvent à la marge. Près de 20 % de la population mondiale — soit des millions de lecteurs potentiels — peinent à accéder aux livres, freinés par un trouble visuel, moteur ou cognitif (comme la dyslexie). Longtemps oubliés des circuits classiques de l’édition, ces lecteurs voient enfin souffler un vent de changement.

Car une petite révolution se prépare : dès juin 2025, la Directive européenne sur le livre numérique accessible entrera en vigueur. Ce texte impose aux éditeurs de rendre leurs livres numériques lisibles par tous, quel que soit le support ou le handicap. Finis les fichiers rigides et inexploitables par les outils d’assistance !

5 grands principes pour ne pas perdre le fil

Rendre la lecture accessible à tous ? Sur le papier, c’est une belle ambition. Dans la pratique, c’est une toute autre histoire. Si l’objectif d’inclusivité fait l’unanimité, la mise en accessibilité des livres numériques, elle, soulève son lot de questions et de sueurs froides.

Quel format adopter ? Quelles normes respecter ? Et surtout : comment faire évoluer sa chaîne de production sans faire flamber les coûts ni perdre en qualité ?

Face à ces interrogations légitimes, pas de panique. Cet article déroule les 5 grands principes essentiels pour comprendre ce qu’est un livre numérique accessible — et surtout, comment s’y mettre concrètement.

À LIRE - De Marque : faciliter l’accès aux ebooks, partout et pour tous

Pensé comme une feuille de route à glisser entre deux dossiers ou à punaiser au-dessus de son bureau, ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent franchir le pas, de manière pragmatique, progressive, mais résolument engagée. Car oui, l’accessibilité, ça s’apprend. Et ça commence maintenant.

Principe n° 1 : Misez sur un format souple, lisible et universel

Pas d’accessibilité sans flexibilité ! Pour qu’un livre numérique puisse réellement s’adapter aux besoins de chaque lecteur — qu’il lise avec les yeux, les oreilles ou le bout des doigts — encore faut-il choisir le bon format.

C’est là que l’EPUB 3 reformatable entre en scène. Ce format standardisé permet une navigation fluide dans le texte, le réglage des polices, de la taille des caractères ou encore des contrastes, tout en restant compatible avec les outils d’assistance comme les synthèses vocales ou les lecteurs d’écran.

Autrement dit, il laisse au lecteur les pleins pouvoirs : sauter d’un chapitre à l’autre, agrandir les lettres, écouter le texte avec la bonne intonation même en langue étrangère, ou encore accéder à la description des images s’il ne peut les voir.

Pour garantir cette souplesse, il est crucial de respecter les normes WCAG 2.0 AA définies par le W3C — autrement dit, les règles du jeu internationales de l’accessibilité numérique. Un peu techniques sur le papier, ces normes sont surtout un socle solide pour construire un livre numérique qui tienne la route, pour tous les lecteurs.

À retenir : un EPUB bien formaté, c’est comme un livre bien relié — la base de tout le reste !

Principe n° 2 : Pensez accessibilité dès la première page

Faire un livre accessible, ce n’est pas cocher une case à la dernière minute : c’est un réflexe à adopter dès la conception. Autrement dit, plus tôt vous y pensez, plus simple (et économique) sera le processus.

Par exemple, choisir des couleurs suffisamment contrastées dès la maquette papier vous évitera de devoir tout repenser pour le numérique. Même logique pour les images : mieux vaut rédiger les descriptions alternatives avec l’auteur lors de la préparation du manuscrit, que de bricoler des textes de dernière minute sans connaissance fine du contenu.

Objectif : anticiper pour mieux produire, et ouvrir vos livres à un lectorat plus large — sans surcharge de travail.

Principe n° 3 : Équipez vos équipes !

Une chaîne de production accessible, ça ne s’improvise pas. Pour que votre démarche fonctionne, vos équipes doivent avoir les bons outils et les bons repères.

• Commencez par créer des fichiers modèles adaptés à vos différentes collections, surtout si vos ouvrages ont des maquettes très distinctes.

• Utilisez des logiciels pensés pour l’accessibilité — certains facilitent grandement la description d’images, par exemple (spoiler : on vous en présente un très prochainement !).

• Et surtout, mettez en place une checklist d’accessibilité pour vérifier, point par point, que votre fichier répond bien aux critères. Une sorte de contrôle technique du livre numérique.

Bon à savoir : des outils comme Ace by Daisy permettent d’automatiser une partie de cette vérification. Et pour plus de fiabilité, n’hésitez pas à faire appel à un audit externe par un expert certifié.

Principe n° 4 : Dites-le haut et fort !

Un livre accessible, c’est bien. Un livre accessible et clairement identifié comme tel, c’est encore mieux !

L’accessibilité ne s’arrête pas à la production. Elle doit circuler dans toute la chaîne du livre : diffuseurs, distributeurs, bibliothèques, libraires doivent pouvoir relayer cette information au lecteur final. Et pour cela, un mot d’ordre : des métadonnées claires et bien renseignées.

Indiquez-y les fonctionnalités d’accessibilité incluses dans chaque fichier (navigation structurée, lecture à voix haute, contrastes ajustables, etc.). C’est ce qui permettra aux plateformes en ligne — comme le site leslibraires.ca, pour ne citer que lui — de valoriser vos titres accessibles et d’orienter les lecteurs concernés vers votre catalogue.

En somme : ce que vous avez bien fait, faites-le savoir !

Principe 5 : constatez et sensibilisez les parties prenantes

L’impact d’un livre numérique accessible est un projet multiple : auteurs, équipe de prod, diffuseurs, etc. Pour que chacun s’en empare, il doit avoir une dimension collective. Les défis techniques liés à l’accessibilité peuvent rapidement faire oublier le plus important : les personnes qui en bénéficient, et l’impact que ces livres accessibles auront sur leur quotidien.

Nous mettons à ce titre et à votre disposition quelques ressources utiles (voire, indispensables…) :

• Démonstration d’une application de lecture utilisée par les personnes dyslexiques

• Démonstration d’un fichier EPUB reformatable lu par une personne aveugle

• Défis du format EPUB à mise en page fixe pour les personnes atteintes de dyslexie

• Simulateur en ligne de dyslexie et simulateur de troubles visuels

Bonus : 12 astuces pour se lancer sans se perdre

Vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique. Pour accompagner les éditeurs pas à pas, la plateforme Pouvoir Lire, portée par l’entreprise De Marque, propose un outil aussi simple qu’efficace : une astuce par semaine dans votre boîte mail.

Le principe est limpide : chaque astuce vous guide sur une fonctionnalité d’accessibilité – navigation, descriptions d’images, compatibilité avec les lecteurs d’écran… – le tout expliqué en quelques étapes concrètes et faciles à appliquer, sans jargon ni surcharge technique.

Cette initiative, baptisée avec justesse l’Académie du livre numérique accessible, s’accompagne d’une boîte à outils bien fournie : modèles, tutoriels, checklists et même des ressources pour vérifier la conformité de vos fichiers une fois le travail terminé.

En résumé : une démarche progressive, accessible à tous les niveaux de compétence, pour transformer vos bonnes intentions en vrais livres accessibles.

Crédits photo : Mohamed_hassan CC 0

DOSSIER - Des livres numériques pour tous, partout

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com