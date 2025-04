L'Europe de la traduction : "Traduire, c’est passer sur l’autre rive"

L’événement, inscrit dans le programme de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO, poursuivait divers objectifs : dresser un état des lieux du métier, partager les bonnes pratiques et identifier des solutions concrètes aux défis posés par la précarité, l’intelligence artificielle, ou encore l’inégalité d’accès aux langues dites « mineures ».

La première table ronde a présenté les structures européennes, comme RECIT, Traduki, ENLIT, CELA et Archipelagos, qui soutiennent la diversité linguistique et favorisent la circulation des œuvres à travers des résidences, aides à la mobilité ou formations. Titrée Œuvres traduites en vedette, la deuxième table ronde a plaidé pour une meilleure visibilité des traductions, à l'image du modèle du Booker Prize international qui récompense auteur et traducteur à égalité.

Un troisième débat concernait la relation entre la traduction littéraire et l’intelligence artificielle. De nombreuses voix ont insisté sur la place centrale qu'occupent la créativité, la subjectivité et la responsabilité éthique dans le travail du traducteur — des qualités que la machine ne reproduit pas. La quatrième table ronde a soulevé l’absence criante de statistiques sur les flux de traduction et les rémunérations. « La diversité linguistique ne peut se défendre sans données fiables », a rappelé Renate Punka, éditrice lettone.

Traduction, enjeux et débats

Enfin, Traduire et publier en tant que gestes politiques, titre de la cinquième table ronde, s’attachait à montrer que la traduction peut aussi être un acte de résistance : face à la censure, aux conflits, aux hégémonies culturelles. « Traduire, c’est faire exister des voix dans des contextes où elles sont réduites au silence », a résumé un intervenant.

En parallèle des moments de discussion, sept ateliers ont permis des réflexions plus concrètes sur des thèmes clefs : de la question de la formation à celle de la rémunération, de l’inclusion et la diversité au soutien pour l’égalité linguistique, de la traduction jeunesse à l’autocensure découlant des critères éditoriaux, sans oublier les bénéfices de la traduction pour les écosystèmes culturels de chaque nation…

Organisées en deux ans, ces Rencontres ont représenté un défi logistique et humain intense. Mais le pari semble réussi : Strasbourg a servi de catalyseur pour renforcer les liens, faire avancer la reconnaissance du métier et imaginer de nouveaux cadres de coopération. Comme l’a affirmé Guéorgui Gospodinov, lauréat du Booker Prize 2023 qui orchestrait l'inauguration de l'événement avec ses traductrices : « Traduire, c’est passer sur l’autre rive. » À Strasbourg, c’est toute l’Europe qui a embarqué.

Des retransmissions vidéos de ces rencontres, ainsi que d'autres ressources liées à l'événement sont disponibles sur le site du CEALT.

L'ensemble du compte rendu est disponible ci-dessous :

Crédits image : CEATL

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com