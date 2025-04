Prix Handi-livres 2025 : c’est le moment de postuler

Créé en 2005 par la mutuelle Intégrance, et repris en 2010 par le fonds de dotation, le prix a pour objectif de promouvoir le thème du handicap à travers la littérature. Il récompense les auteurs qui choisissent de mettre en lumière des personnes en situation de handicap ou de traiter du handicap dans leurs ouvrages.

Les catégories récompensées seront le roman, la biographie, le livre adapté, le livre jeunesse enfant, le livre jeunesse adolescent et enfin, le prix spécial du jury, un ouvrage qui retient l’attention du jury au-delà des six prix décernés.

Fondé en 2010, à l’initiative de la mutuelle Intégrance, ABILITIS (anciennement Fonds Handicap & Société), aux côtés d’acteurs associatifs, politiques et économiques, soutient des projets sociétaux et mène des initiatives pour permettre à chaque individu, quel que soit son handicap, son âge ou son état de santé, de vivre dignement dans la société.

Il a pour volonté de renforcer la connaissance et la reconnaissance des réalités du handicap, de la maladie chronique et de la dépendance, sous toutes ses formes, de travailler et promouvoir des solutions nouvelles adaptées à notre société, afin d’améliorer l’accès à la santé et les conditions de vie, d’accueil et d’insertion des personnes handicapées. Aux côtés des associations et tout en respectant la particularité de chacune d’elles, il se veut un relais et une plateforme de réflexion.

Pour candidater, deux solutions sont proposées : le télécharger directement depuis ce lien ou le demander par mail à contact@abilitis.fr.

Le dossier de candidature doit être envoyé en 3 exemplaires (formulaire PDF remplissable en ligne) complété, signé et accompagné de 3 exemplaires de l’ouvrage mentionné, au plus tard le 30 mai 2025.

La remise des prix aura lieu en novembre 2025 à la Philharmonie de Paris.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com