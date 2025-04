Corinne Royer lauréate du Prix du Roman d'Écologie 2025

Dans ce roman, un père seul, six enfants, et un vieux chien prénommé Moroï. Non loin du centre-ville de Bucarest, les Serban vivent à l’écart du monde, dans une cabane dressée au bord d’un lac, au cœur d’une nature redevenue souveraine. Sasho, Naya et leurs frères pêchent dans les eaux de la Dâmbovița, lisent les poètes transmis par tante Marta, et assument pleinement le choix rude et singulier d’une existence en marge. Jusqu’au jour où les autorités viennent les déloger pour transformer ce lieu préservé en réserve naturelle. Le plus beau des refuges devient alors interdit — et pourtant, il était à eux.

Inspiré d’un fait réel, Ceux du lac retrace l’arrachement d’une famille tsigane contrainte de dire adieu à son royaume sauvage. En prise avec les paradoxes de la Roumanie contemporaine, le roman interroge une époque qui, sous couvert de protection, dépossède. Les Serban ne peuvent ni se fondre dans l’ordre imposé, ni opposer une résistance totale. Reste alors une promesse fragile, lumineuse : celle de Sasho, jurant à sa petite sœur Naya qu’ils suivront, un jour, les empreintes des bisons des Carpates.

Mêlant réalisme et onirisme, humour et tragédie, poésie et mémoire folklorique, Corinne Royer livre un roman vibrant, empreint d’un amour profond pour les mots et pour la nature. Une œuvre bouleversante, qui interroge notre rapport à l’altérité et au vivant.

Corinne Royer vit dans le parc naturel régional du Pilat, au sud de Saint-Étienne. Ceux du lac est son sixième roman. Elle est également l’autrice de Pleine terre (Actes Sud, 2021), lauréat du prix Mouans-Sartoux du Livre engagé pour la planète.

Dans le cadre du partenariat avec Strasbourg, désignée Capitale mondiale du livre par l’UNESCO, la cérémonie de remise du prix se tiendra ce mardi 15 avril 2025, à l’université de Strasbourg. Elle s’inscrit dans le programme des Rencontres Internationales pour l’Écologie du livre, organisées les 15 et 16 avril.

Avant la cérémonie, une séance de dédicaces est prévue de 18h30 à 19h30, au cours de laquelle les auteurs et autrices présents rencontreront le public. Suivra un temps d’échange avec les étudiantes membres du jury, qui dialogueront avec les écrivains et écrivaines sélectionnés.

Le jury principal du Prix réunit cette année : Sébastien Billard, Anaïs Denoits, Alice Ferney, Pauline Frileux, Camille Guichard, Élisabeth Guillon, Alexis Jenni, Laure Limongi, Laurent Quintreau, Lucile Schmid et Pierre Schoentjes.

Pour cette édition exceptionnelle sous le label Capitale mondiale du livre, cinq personnalités strasbourgeoises viennent compléter la composition du jury :

Joëlle Buch, médiatrice culturelle et blogueuse littéraire,

Samuel Cordier, directeur du Musée zoologique de la Ville de Strasbourg,

Guillaume Gast, responsable de la médiathèque Frida Kahlo,

Martine Gemmerlé, directrice du service des bibliothèques de l’université de Strasbourg,

Yves Zimmermann, directeur de projet Agenda 2030 pour la Ville de Strasbourg.

Huit étudiantes de Strasbourg viennent également enrichir le comité, dans une volonté affirmée d’associer la jeune génération aux réflexions autour de l’écologie et de la littérature.

Pour mémoire, l’édition 2024 du prix avait récompensé Clara Arnaud pour son roman Et vous passerez comme des vents fous, paru aux éditions Actes Sud.



