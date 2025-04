Le Salon du livre de Gémenos présente son édition 2025

Le Festival de langue et de culture italiennes Italissimo s’est ouvert le 1ᵉʳ avril avec une rencontre entre Sylvain Prudhomme et Silvia Avallone, marquant le lancement de sa dixième édition. Ce moment intense et émouvant a permis d’explorer plusieurs thématiques à travers leurs romans, notamment le voyage et le secret, deux moteurs essentiels de l’écriture.