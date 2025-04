Écrire, c’est facile. Être lu, c’est un autre monde

J’ai lancé une entreprise en solo…

Je ne suis pas parti d’une idée, mais de mon expérience personnelle.

Pour ceux qui me lisent un peu, j’écris. J’écris des histoires pour enfants. Je ne me considère pas comme auteur, bien qu’en discutant il y a quelque temps avec une connaissance, celui-ci m’a lancé :

« Est auteur celui qui écrit. »

Sur le coup, j’ai bien aimé, j’avoue. Mais soyons réalistes : si cela suffisait, il y aurait un auteur à chaque coin de rue.

Écrire, c’est une chose. Être lu, c’en est une autre. Et entre les deux, il y a un monde. Un monde fait de barrières invisibles, de silences polis, de portes entrouvertes, mais qui ne s’ouvrent jamais vraiment.

Pour qu’il y ait un auteur, il faut nécessairement qu’il y ait des lecteurs, non ? Qu’il y ait cet échange, cette confrontation, cet esprit critique… peu importe. Il faut que le texte vive ailleurs que dans le dossier « textes terminés » d’un ordinateur. Il faut que quelqu’un, quelque part, se l’approprie, le lise à voix haute, le raconte à un enfant, le rejette peut-être, mais au moins : qu’il le croise.

Et c’est bien là le problème.

Quelle est aujourd’hui la possibilité d’être lu ? L’édition classique ? Très fermée, presque inaccessible.

L’autoédition ? Coûteuse, et avec une visibilité incertaine. On écrit, on paie, on imprime… et souvent, on garde les cartons dans le garage.

Alors j’ai créé enfinlire.com.

Autant pour les auteurs que pour les illustrateurs.

Puis j’ai développé l’idée en y intégrant un comité de lecture populaire. En quelques mots, ce sont les lecteurs qui choisissent, parmi les histoires ajoutées sur la plateforme, deux histoires qui seront soumises à un jury final composé de professionnels (en fonction du thème abordé) et de personnes directement concernées par ce thème — comme des travailleurs d’ESAT pour la première publication.

J’y ai ensuite ajouté un volet inclusif qui me tenait particulièrement à cœur (déformation professionnelle oblige) : chaque histoire publiée est adaptée en FALC (Facile À Lire et à Comprendre).

Et maintenant ? Je continue, je développe, je communique…

Certaines fois, j’aimerais pouvoir échanger avec un binôme. Une personne vraiment investie, qui croit au projet, et qui a envie de faire partie de l’aventure. Quelqu’un avec qui réfléchir, construire, avancer. Une personne fiable, présente, qui comprend ce que c’est que de s’engager dans un projet en construction.

Ce serait l’occasion de confronter les idées, d’ouvrir le cadre, d’avancer à deux plutôt que seul. Pas besoin d’avoir un profil parfait ou une expertise précise — juste l’envie de s’impliquer, de faire vivre le projet, de le nourrir autrement.

Problème : je ne peux pas recruter. Enfin Lire ne génère aucun revenu pour le moment (et c’est voulu dans cette première étape).

J’ai donc lancé un appel à collaboration que je vous joins dans cet article.

– Pour celles et ceux qui ont un compte LinkedIn : appel à collaboration

– Pour les autres, je vous transmets volontiers ce post par mail. Il n’y a qu’à demander à contact@enfinlire.com

Lancer une entreprise en solo, c’est bien. Partager une aventure, c’est encore mieux.

Je ne sais pas encore jusqu’où ce projet ira. Mais je sais pourquoi je l’ai lancé. Et je sais qu’à plusieurs, on va plus loin. Alors si l’aventure vous parle, les portes sont grandes ouvertes.

Par Alexandre Maroselli

Contact : enfinlire@gmail.com