La Trilogie italienne : Alfred, voyageur loin des clichés touristiques

Pour Matteo, originaire du nord de l’Italie, les trois albums d’Alfred occupent une place particulière dans ses lectures. La trilogie italienne d’Alfred, composée de Come Prima, Maltempo et Senso, offre une exploration nuancée de ce pays.

Come Prima narre le voyage de deux frères ramenant les cendres de leur père, une quête introspective plus qu’une simple réunion familiale. Maltempo suit un jeune homme participant à un concours de chant, tandis que Senso explore les sentiments et les réalités du quotidien.

Ces récits, ancrés dans le sud de l’Italie, dépeignent un pays authentique, loin des clichés touristiques. Comme l’exprime Matteo, « une lettre d’amour d’Alfred envers mon pays sans naïveté ni innocence ». Les paysages, bien que pittoresques, ne dissimulent pas les complexités sociales et culturelles.

Et de poursuivre : « Nulle part il ne joue avec la dimension carte postale artificielle :il présente le pays dans son ensemble, au lieu de ne montrer que des paysages en oubliant de dire les monstruosités écologiques qu’ils dissimulent.. »

À Chambéry, les lecteurs manifestent une appétence particulière pour les histoires se déroulant en Italie. Cette affinité se reflète dans les choix éditoriaux de la librairie Momie, qui propose des ouvrages aux formats soignés, avec des couvertures retravaillées par Alfred lui-même.

Ces éditions, sans titre apparent, dévoilent des illustrations pleine page évoquant le pays. Matteo se remémore la lecture de Come Prima en Italie, une expérience sensorielle marquante, où « il ne manquait que l’odeur du vent ». Une mélancolie subtile, un « jardin invisible » traverse ces œuvres, résonnant particulièrement en lui.

Matteo, travaille depuis trois ans et demi à Momie Chambery. Sans préférence marquée entre comics et BD franco-belge, il s’immerge dans cet art narratif. Parmi ses lectures marquantes, Blankets de Craig Thompson occupe une place centrale. Ce roman graphique, Ce roman graphique, qu'il relit tous les trois ou quatre ans, agit comme un catalyseur, l’entraînant vers de nouvelles explorations littéraires.

« L’œuvre, autobiographique, dépeint l’adolescence de l’auteur dans le Wisconsin des années 1990, entre foi religieuse et éveil amoureux. Un récit poignant, salué par la critique, qui a reçu le Grand Prix de la critique BD — ACBD en 2005 et le Prix Eisner du meilleur album en 2004 », précise-t-il.

Parallèlement, Betty Boob de Véro Cazot et Julie Rocheleau marque une étape significative dans son parcours de lecteur autonome. « Cette bande dessinée, en grande partie muette, raconte le cheminement d’Élisabeth, confrontée à une mastectomie et à la reconstruction de son identité », nous assure le libraire.

L’absence de texte n’entrave pas la compréhension ; au contraire, elle crée un pont entre les langues, facilitant l’accès à l’histoire malgré un vocabulaire encore limité. « Une œuvre expressive et touchante, qui aborde avec sensibilité des thèmes tels que la perte, le regard des autres et la confiance en soi. Pour moi, ce fut l’une des plus simples à recommander, parce qu’elle reflétait mes débuts de libraire en France. »

