Les Galeries Lafayette offrent 10 000 livres à une commune normande

À l’origine, une bibliothèque parisienne en déclin. Depuis la pandémie, la fréquentation du lieu tenu par le CSE des Galeries Lafayette s’était réduite de manière significative, notamment en raison du recours accru au télétravail. « Les visites étaient rares. C'était dommage de laisser tous ces ouvrages prendre la poussière », confie à France 3 Normandie Muriel Isaia, trésorière du CSE des Galeries Lafayette. La décision est alors prise, en accord avec les élus du comité, de fermer définitivement la bibliothèque et de chercher une structure susceptible d’en bénéficier.

Le maire de Bézu-Saint-Eloi, Anthony Brunet, mis au courant de l'opération, se manifeste rapidement. Il explique combien ce don pourrait transformer l’offre culturelle de sa commune, qui manque cruellement de moyens pour faire vivre ce secteur. « Ce don serait miraculeux », affirmait-il au CSE.

Le jour de la livraison, 27 racks de livres, 45 meubles, 13 armoires à CD et DVD, un bureau et divers mobiliers de rangement ont été déchargés par les agents municipaux et une dizaine de bénévoles. En tout ce sont 10.000 ouvrages et 5000 objets, jeux vidéo, DVD et CD qui ont été récupérés. Un don d’une valeur totale évaluée a 100.000 € par les Galeries Lafayette, dont la moitié pour les seuls meubles, qui permettra à la bibliothèque municipale de multiplier son volume par dix.

Que va-t-on faire de tous ces livres ?

La prochaine étape sera la réorganisation complète du lieu. Un important travail de tri et de sélection va être mené par la responsable de la bibliothèque, Carole Debarre. « On va mettre de côté les ouvrages trop datés, mais il y a des choses très intéressantes. On va pouvoir se faire plaisir », indique-t-elle. Une fois catalogués, les ouvrages ne bénéficieront pas uniquement aux habitants de Bézu-Saint-Eloi. Ils seront également accessibles aux autres bibliothèques du département de l’Eure.

Le fonds, constitué à 70 % de romans, polars et science-fiction, comprend aussi 15 % de documentaires, ainsi qu’une part significative de bandes dessinées et de mangas, un domaine qui se trouvait jusque-là peu représenté dans les rayons. Cependant, les DVD donnés, qui ne pourront être conservés faute de moyens pour s’acquitter des droits d’auteur, devront être revendus.

