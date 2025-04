Perceval, cette militante féministe

Dans sa démarche même, l’autrice assume une réécriture libre de la légende de Perceval, en reprenant les différentes versions le la légende ; que ce soit depuis la version galloise (Peredur, fils d’Efrawc), en passant par celle plus connue en France de Chrétien de Troyes (fin du XIIe siècle), jusqu’à celle présente dans Le Morte d’Arthur de Thomas Malory (XVe siècle), N. Griffith démontre à chacun des épisodes qu’elle narre à la fois une grande dextérité dans la maîtrise des différents éléments de la légende et une fidélité à chacune des versions, sans en contredire aucune.

L’apport donc d’ancrer cette histoire dans une lecture féministe, incluant des personnages homosexuels (en l’occurrence l’héroïne) ou polyamoureux (Arturus/Gwenhwyfar/Lance qui composent un trouple harmonieux) répond bien à la commande qui était celle de Vintage Books, qui souhaitait publier un recueil de nouvelles incluant des personnages LGBTQ +.

Pour mener à bien sa version, N. Griffith part de la mythologie celtique, qui n’exclut pas le souhait d’inclusion de Vintage Books. Choix aussi judicieux au vu de la place accordée à la nature et aux animaux dans le roman : animisme et antispécisme pouvant aisément s’y mêler. L’enfant a ainsi la tête pleine des anciens mythes que lui raconte sa mère :

« Lors de ces beaux jours où sa mère était elle-même, l’enfant entendait d’autres contes, à propos de Lugh à la lance rutilante et d’Elatha, gardien de la pierre. Elle entendait parler du roi Núada, qui portait l’épée de lumière — jusqu’à ce que Bres, fils d’Elatha, la lui prenne, forçant Núada à se contenter d’un bras d’argent. Bres, Núada et Lugh ne portaient, tous trois, qu’un seul nom. »

Ce roman reprend aussi les grands schémas du récit d’origine médiéval, sans tomber dans la réécriture linéaire : si des grands épisodes comme le combat entre Peretur et le Chevalier Rouge et la présentation du Graal qui, en respect de la tradition celtique, est un chaudron ancestral, sont présents dans le roman, d’autres épisodes de création suivent une logique propre au mythe celtique, ainsi qu’à la vision de l’autrice, pour suivre la version d’origine romane, mais aussi celle de Robert de Boron et, par certains aspects, celle du cycle Lancelot-Graal :

« Vaincre les Eingl n’aura aucune importance si nous n’avons pas d’héritier. Il nous faut le Graal. - Et seul Peretur peut le trouver », dit Nimuë.

La relation qu’entretiennent Elen et sa fille Peretur rappelle ainsi la relation qu’ont la « veuve dame » et Perceval dans Le Conte du Graal. Le voyage initiatique d’une jeune femme élevée en milieu sauvage, dans une grotte dans le roman de N. Griffith, qui cherche plus que tout à rejoindre la cour du roi Arturus, rappelle en tous points le récit gallois ou le poème de Chrétien de Troyes.

Les gouttes de sang sur la neige, tout comme dans le roman vieux-français, sont un élément qui va impulser le désir d’aventure de l’héroïne, l’amenant à se questionner sur le chaudron, l’intronisant parmi les membres de la chevalerie arthurienne.

Cette nouvelle version épouse ainsi l’ensemble de la fin du cycle d’Arthur, jusque dans la fin du royaume… Indiquons tout même que les femmes, sibyllines et reculées dans le mythe celtique, incarnent dans le récit de N. Griffith des figures qui luttent physiquement et matériellement (au sens propre comme au sens mythologique du terme) pour rétablir la paix et la justice dans leur monde (sans trahir la « femme celte » magique et médicinale). Un véritable parallèle s’opère entre elles, entre Peretur et Nimuë (Viviane) ; un parallèle qui va de pair avec le désir homosexuel.

Sans tomber dans la moralisation petite-bourgeoise, qui peut entacher une certaine gauche politique actuelle, leur relation (tout comme le trouple que constituent Arturus, Gwenhwyfar et Lance) apparaît aux yeux du reste du monde comme normale, en opposition avec une oligarchie sacerdotale et royale menacée par des rites moraux voués à disparaître.

Il n’est cependant pas nécessaire d’être un fin connaisseur des légendes arthuriennes pour savourer ce tout nouveau récit. Il peut être lu comme tout roman de fantasy dont les lieux, les pratiques sociales, sont inconnus à chacun-e.

Par Alex Delusier

