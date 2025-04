L'Italie en plein Paris : bilan des 10 ans du festival Italissimo

Inauguré en 2016 par Fabio Gambaro, Cristina Piovani et Evelyn Prawidlo, le festival Italissimo s’est imposé comme un rendez-vous italien en plein cœur de la capitale. Cette édition anniversaire a rassemblé quelque 5000 lecteurs et lectrices dans 15 lieux parisiens, et trois lycées partenaires.

La soirée d’ouverture a donné le ton du festival : Silvia Avallone et Sylvain Prudhomme ont échangé sous le regard de Marc Lazar, devant un public venu nombreux. Le lendemain, c’est la romancière italienne Milena Agus qui a dialogué avec Patricia Martin dans l’intimité du Théâtre de l’Île Saint-Louis, transportant avec elles les auditeurs dans les paysages de la Sardaigne.

Écrivains installés et nouvelles voix

Pour souffler sa dixième bougie, Italissimo a invité des auteurs emblématiques des premières éditions — comme Alessandro Baricco, Erri De Luca ou Silvia Avallone — aux côtés de plumes contemporaines telles qu’Emanuele Trevi, Dacia Maraini, Paolo Cognetti ou Daniel Pennac.

Les femmes ne sont pas en reste dans la littérature italienne : plusieurs écrivaines ont parlé de leurs héroïnes avec des modératrices françaises. À commencer par Francesca Giannone, dont le roman La porteuse de lettres vient de sortir en poche (trad. Françoise Bouillot, Albin Michel), Giacinta Cavagna di Gualdana, Donatella di Pietrantonio ou encore Viola Ardone.

Des auteurs de romans noirs ont aussi foulé les terres parisiennes : Gianrico Carofiglio, Carlo Lucarelli... Et rendu un hommage à Andrea Camilleri, metteur en scène italien. Le festival a également braqué les projecteurs sur la jeune génération, notamment grâce aux rencontres organisées avec Greta Olivo, Alessandra Carati, Monica Acito ou encore Matteo Bianchi.

La traduction, essentielle

Giuliano da Empoli et Laurence Bertrand Dorléac ont questionné les liens entre littérature et engagement, en traitant plus précisément du rôle culturel de la politique. Michela Marzano a abordé avec Manuela Corigliano les zones d’ombre de son histoire familiale. De son côté, Erri De Luca a accordé un long entretien à Olivia Gesbert.

Et, comme tout bon festival de littérature étrangère, les traducteurs étaient invités à échanger avec les auteurs. C’est ainsi que Donatella di Pietrantonio a rencontré Laura Brignon, qui a travaillé sur son ouvrage L’âge fragile (Albin Michel) et Borgo Sud (Livre de Poche), sur scène. Deux ateliers de traduction étaient également proposés au public.

Quoi de neuf au cinéma ?

Italissimo a honoré le cinéma italien avec six projections, dont Atlantide de Yuri Ancarani et Fiore Mio de Paolo Cognetti, tous deux présents en salle. À la Bibliothèque nationale de France, une lecture de textes de Pasolini par Micha Lescot a commémoré les cinquante ans de la disparition du réalisateur et écrivain.

Une matinée professionnelle s’est tenue à l’Institut culturel italien avec des éditeurs français et italiens, en présence de l’Association italienne des éditeurs (AIE) et de représentants du BIEF et de New Italian Books. Ensemble, ils ont dressé un panorama des échanges éditoriaux franco-italiens.

Une prochaine édition lyonnaise

L’édition 2025 s’est conclue par une rencontre avec Alessandro Baricco. Enthousiastes quant à l’avenir, les organisateurs ont annoncé le retour de l’événement à l’automne prochain, avec une édition lyonnaise prévue du 3 au 5 octobre 2025.

Crédits image : Affiche du festival réalisée par Lorenzo Mattotti

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com