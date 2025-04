Les Nouveaux Éditeurs recrutent chez l'Observatoire

Avant cela, elle a travaillé pendant plus de quatorze ans chez Albin Michel, de septembre 2010 à mars 2025, en tant qu’assistante commerciale, consolidant des relations solides avec les libraires et les partenaires de diffusion.

Son parcours a débuté par deux stages en relations libraires et service commercial : d’abord aux Éditions Lattès (mars à août 2009), puis chez Solar Éditions (février à septembre 2010), au sein du groupe Editis.

Huit maisons à terme

L'incubateur a par ailleurs accueilli deux nouvelles maisons : Les Corps Conducteurs, porté par Clément Ribes et Pauline Miel, et Les Léonides, fondée par Dana Burlac. Clément Ribes, passé par le Seuil, Flammarion, L’Olivier et Christian Bourgois, a aussi lancé la collection Scribes chez Gallimard. Pauline Miel, ex-Alma, a été éditrice chez Payot, spécialisée en non-fiction. Dana Burlac est une ancienne de Flammarion, Denoël et L’Observatoire.

Elles rejoignent La Tribu, première maison d'édition du groupe, dirigée par Julia Pavlowitch, et Maison Pop, qui « aspire à devenir une véritable famille d'auteurs en explorant tous les segments de la littérature grand public ». À la tête de cette structure : Virginie Fuertes et Damien Naddeo, deux professionnels de l’édition qui cumulent 50 ans d’expérience dans le secteur du livre grand public.

Huit maisons sont « en train de naître », intégrées à ce projet, assure Arnaud Nourry sur France Culture : quatre à dominante littéraire, une dédiée au manga, à la bande dessinée et aux comics (prévue début 2026), une spécialisée en littérature jeunesse (attendue avant la fin de l’année 2025), ou encore une dont le premier titre sera la traduction inédite en français de la biographie d’Albert Einstein par Walter Isaacson.

Le développement du groupe s’appuie sur un partenariat stratégique avec Artemis, la holding familiale de François Pinault, entrée au capital début 2025. Si Artemis détient également les éditions Tallandier, aucune synergie entre les deux structures n’est envisagée, assure Arnaud Nourry.

Sur le plan opérationnel, Les Nouveaux Éditeurs s’appuient sur plusieurs partenaires : Union Distribution (Madrigall) pour la logistique, Flammarion pour la diffusion commerciale, et Gallimard pour la fabrication. À l’international, un accord de type first look deal a été passé avec l’éditeur américain Simon & Schuster, dirigé par Jonathan Karp, dans l'objectif de favoriser une circulation fluide des projets éditoriaux entre les deux rives de l’Atlantique.

Crédits photo : Arnaud Nourry (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com