Les 60 ans des éditions Gérard de Villiers : espion, sexe et SAS

Dès le premier tome SAS à Istanbul (janvier 1965, éd. Plon), le ton est donné : les intrigues collent à l’actualité géopolitique et militaire (en l’occurrence la disparition fictive d’un sous-marin américain dans le Bosphore) et mêlent action brutale et sensualité.

Cette recette rencontre un succès immédiat auprès du public. Entre 1965 et 2013, la série atteint 150 millions d’exemplaires vendus. Au fil des années 1970-1980, les aventures de Malko représentent jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires des éditions Plon, un poids économique considérable.

Longtemps considérés comme des « romans de gare » légers, ces ouvrages deviennent un phénomène éditorial durable, au point que SAS est aujourd’hui l’une des séries littéraires les plus vendues de l’Histoire, comparable aux James Bond — avec une longévité inégalée pour une série écrite par un seul auteur.

Évolution des thèmes et contexte historique

Gérard de Villiers a fait de SAS une chronique semi-fictionnelle de la Guerre froide et de l’après-guerre froide. Dans les années 1960-70, nombre de romans mettent en scène l’affrontement feutré entre services secrets occidentaux et bloc soviétique (le KGB est l’ennemi récurrent des premiers tomes). Malko Linge opère en Asie du Sud-Est pendant la guerre du Vietnam, au Moyen-Orient lors des conflits israélo-arabes, en Afrique durant les décolonisations mouvementées… Tout en divertissant, l’auteur intègre souvent des informations réelles très pointues sur ces crises internationales.

À partir des années 1980, les menaces évoluent : terrorisme palestinien, guérillas marxistes en Amérique latine, espionnage industriel… La fin de l’URSS n’a pas mis fin aux missions de Malko, bien au contraire. Le prince-espion se retrouve confronté aux guerres ethniques de l’ex-Yougoslavie, aux cartels de la drogue, puis aux réseaux djihadistes d’Al-Qaïda dans les années 2000. Gérard de Villiers, qualifié d’« écrivain éponge du réel » par un critique, s’inspire des conflits contemporains quasiment en temps réel.

En 2013, son roman Les fous de Benghazi sur l’instabilité libyenne est publié quelques mois avant l’attaque contre l’ambassadeur américain à Benghazi, un scénario réel qu’il avait presque anticipé. De même, Le Complot du Caire (1981) avait imaginé l’assassinat d’un président égyptien quelques semaines avant que le véritable Anouar el-Sadate ne soit tué en octobre 1981.

Cette réactivité unique donne aux SAS une saveur quasi journalistique. « Je ne suis pas devin ; je tire des conclusions hypothétiques sur des pays que je connais bien et, parfois, elles se réalisent », expliquait modestement Gérard de Villiers.

Une success-story éditoriale indépendante

Dans les années 1980, face à la popularité de son héros, Gérard de Villiers prend lui-même en main le destin éditorial de SAS. De 1981 à 1983, deux adaptations cinématographiques sont tentées (SAS à San Salvador par Raoul Coutard en 1983, Eye of the Widow en 1991) mais sans rencontrer le succès du papier. En 1988, l’auteur crée sa propre maison d’édition (soutenue à 50 % par Hachette) pour publier les nouvelles aventures de Malko.

Durant dix ans, il contrôle ainsi étroitement sa création. Lorsque le contrat avec Hachette s’achève en 1998, il décide de s’auto-éditer complètement et confie la gérance des Éditions Gérard de Villiers à son épouse Christine.

Cette indépendance lui assure des revenus confortables, faisant de lui l’un des écrivains français les plus prospères de son temps — quitte à connaître quelques démêlés fiscaux retentissants (en 1981, il doit régler plus de 3 millions de francs au fisc sous peine de prison, preuve que SAS était une véritable machine à cash).

Malgré l’indifférence ou le mépris de la critique « sérieuse » en France, Gérard de Villiers savoure sa popularité persistante. En janvier 2013, The New York Times lui consacre un article laudateur en une, le surnommant « l’écrivain d’espionnage qui en savait trop ». Quelques mois plus tard, Le Monde publie à son tour un grand portrait intitulé « itinéraire d’un réac », reconnaissant l’importance culturelle du phénomène SAS tout en pointant le personnage controversé de son auteur.

Gérard de Villiers s’éteint en octobre 2013, après avoir publié son 200ᵉ SAS (La Vengeance du Kremlin). La série ne lui a survécu que par quelques rééditions collector — aucun autre romancier n’ayant repris le flambeau après lui.

Regards littéraire et sociétal

D’un point de vue stylistique, la formule SAS a peu varié en 50 ans. Les romans, écrits dans une langue simple et efficace, privilégient les scènes d’action et de suspense sur la psychologie. La marque de fabrique en est aussi les passages érotiques explicites (en moyenne une scène de sexe tous les chapitres) et la violence sans fard. Cette constance dans le ton a fait le bonheur des lecteurs, mais a valu à Gérard de Villiers des critiques virulentes sur le fond. Lui-même se revendiquait « résolument de droite, libéral, anticommuniste, anti-islamiste, anticommunautariste, antisocialiste ».

Ses détracteurs le qualifiaient de misogyne et de raciste, jugeant ses romans truffés de stéréotypes sexistes et ethnicistes. Le Monde le décrivait ainsi comme un « mâle blanc du siècle dernier » aux plaisanteries douteuses. Ces reproches n’empêchent pas certaines personnalités de l’intelligentsia d’apprécier ses ouvrages — souvent en cachette. L’écrivain Claude Lanzmann ou l’ancien président Jacques Chirac figuraient parmi ses lecteurs assidus, ce dernier dévorant les SAS pendant ses vacances au point de mandater son chauffeur pour se procurer chaque nouveau tome dès sa sortie.

Par-delà les excès et parti-pris de l’auteur, beaucoup reconnaissent à Gérard de Villiers un réel talent d’enquêteur et une capacité unique à plonger le grand public au cœur des enjeux géopolitiques contemporains. « Je n’ai jamais eu la prétention d’être un écrivain littéraire. Je me considère comme un conteur d’histoires qui écrit pour amuser les gens », confiait-il en 2012.

De fait, son œuvre volumineuse constitue une sorte de fresque de la seconde moitié du XXᵉ siècle, vue par le prisme du roman populaire d’espionnage. À l’heure où SAS fête ses 60 ans, l’engouement du public ne se dément pas : plus de 100 millions de livres vendus et une aura de série-culte qui fait de Malko Linge un personnage emblématique, aux côtés d’un James Bond ou d’un Jason Bourne.

Dates-clés de SAS

Janvier 1965 – Parution de SAS à Istanbul, 1ᵉʳ titre de la collection, aux éditions Plon.

1978 – SAS n° 51 Le Gardien d’Israël sort en pleine tension au Moyen-Orient.

1981 – Gérard de Villiers est brièvement arrêté pour fraude fiscale.

1988 – Fondation des Éditions G. de Villiers, permettant à l’auteur-éditeur de contrôler la publication de SAS.

31 octobre 2013 – Décès de Gérard de Villiers après la publication du 200ᵉ SAS.

