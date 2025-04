Série Harry Potter : on connaît les nouveaux Dumbledore et Hagrid

Le premier, annonce le communiqué de Warner Bros. Discovery, sera incarné par John Lithgow, qu'on a déjà vu dans Footloose, Interstellar, ou plus récemment Conclave. Il a aussi joué dans les séries Dexter, How I Met Your Mother, où il joue le rôle du père de Barney, et The Crown, dans la peau de Winston Churchill, ce qui lui a valu un Emmy Awards.

Rubeus Hagrid sera joué par Nick Frost, notamment connu pour son célèbre binôme avec Simon Pegg, à l'affiche de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul, ou encore Dernier Pub avant la fin du monde. Pour incarner le sévère et mystérieux Severus Rogue, Paapa Essiedu, qui s'est notamment fait remarquer dans la série HBO I May Destroy You, ainsi que sur les planches de théâtres londoniens.

Janet McTeer a été choisie pour remplacer la regrettée Maggie Smith dans le rôle de la stricte mais juste Minerva McGonagall. Elle s’était fait remarquer dans Les Hauts de Hurlevent, aux côtés de Juliette Binoche, et, clin d'oeil du destin, avait partagé l'affiche avec Daniel Radcliffe dans La Dame en noir en 2012.

Les deux derniers noms dévoilés pour le moment sont Luke Thallon (The Favourite), qui jouera l'étrange homme au turban, Quirinus Quirrell, et Paul Whitehouse, qui prêtait sa voix au lièvre d'Alice au pays des merveilles et qu'on avait déjà aperçu dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, dans le rôle de Sir Cadogan. Il jouera cette fois-ci Argus Filch.

Tout ce beau monde devrait se retrouver cet été pour le tournage de la série. En juin dernier, Francesca Gardiner en avait été nommée showrunneuse.

Annoncée par Warner Bros Discovery en 2023, cette nouvelle série entend rester fidèle à l’œuvre originale de J.K. Rowling, laquelle en assurera la production exécutive. Prévue pour s’étendre sur au moins sept saisons, la série vise une diffusion en 2026 sur la plateforme Max. Avec ce projet, Warner Bros cherche à séduire une nouvelle génération de spectateurs, en proposant une relecture télévisuelle d’Harry Potter pensée pour un public qui n’a pas grandi avec les films.

Crédits image : Dumbledore, dans Harry Potter

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com