Dans les coulisses avec la légende Maurice Ronet

Peut-être parce que l’interprète du Feu follet, justement, a toujours été plus qu’une vedette : il a ce mélange de charme et de séduction, de panache et de désinvolture, cette culture qui signalent l’honnête homme à coup sûr.

En témoignent deux ouvrages, devenus introuvables, que les éditions Séguier ont décidé de republier dans ce volume : Le Métier de comédien. Une série d’entretiens où, en 1977, l’acteur se confiait à son ami Hervé Le Boterf sur les coulisses et paradoxes de sa profession, et Maurice Ronet, les vies du Feu follet, un portrait-enquête signé Jean- Pierre Montal qui, trente-cinq ans plus tard, a interrogé les complices et les proches pour tenter de percer le mystère de ce prodige du cinéma des Trente Glorieuses.

Les éditions Séguier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération, Maurice Ronet (1927-1983) a tourné dans près de cent longs métrages aux côtés des réalisateurs les plus prestigieux.

Né en 1971, Jean-Pierre Montal est écrivain et éditeur. Son dernier roman, La Face nord (prix des Deux Magots 2024), est également paru chez Séguier..

Parution le 24 avril 2025.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com