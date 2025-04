Woody Allen mêle scandale et jalousie dans son premier roman

« Mon projet, en principe, serait de ne plus faire de films pour me concentrer sur l’écriture, sur ces histoires, et, en fait, je pense plutôt à un roman, pour tout dire », indiquait le réalisateur il y a trois ans au journal La Vanguardia.

Chose promise, chose faite : Woody Allen reviendra en septembre 2025 sur la scène littéraire, avec son tout premier roman. Intitulé What’s with Baum ?, non pas en référence à l’auteur du Magicien d’Oz, mais bien à son personnage principal, Asher Baum, l’ouvrage se veut conforme à la veine artistique du réalisateur.

Teinté d’ironie, le roman se positionne en critique douce-amère du milieu intellectuel new-yorkais et « du petit monde de l’édition new-yorkaise », précise son éditeur Post Hill Press, une branche de Simon & Schuster.

Crise conjugale et jalousies familiales

Pour ce faire, l'homme de 89 ans a donné vie à Asher Baum, un journaliste juif d’âge mûr, devenu écrivain puis dramaturge. Ses derniers livres philosophiques sont accueillis froidement par la critique, et lui valent d’être abandonné par son éditeur new-yorkais.

C’est ici que sa vie bascule : rongé par l’angoisse, l’auteur n’est plus heureux dans son troisième mariage. Pire, il soupçonne son frère cadet de séduire son épouse, qui adopte elle-même une attitude étrange. Le journaliste en mal de reconnaissance la trouve bien proche de son fils — un romancier plus reconnu que lui — et d’un voisin intrigant.

Pour aller toujours plus loin dans les thématiques taboues, Woody Allen met en scène son personnage lors d’un entretien avec une jeune journaliste, qu’il tente d’embrasser de force malgré ses refus. Cette dernière menace de rendre l’affaire publique lorsqu’Asher Baum découvre un secret explosif, qui pourrait bien changer le cours de sa vie....

Asher Baum, un double littéraire ?

Un synopsis dense, qui n’est pas sans faire écho à certains épisodes de la vie personnelle de Woody Allen — à l’origine de nombreuses polémiques. Et pour cause : de sa relation avec l’actrice Mia Farrow est né un fils, Ronan Farrow, devenu journaliste d’investigation et récompensé par le prix Pulitzer en 2018.

Autre coïncidence surprenante : bien qu’ils n’aient jamais été mariés, Woody Allen et Mia Farrow ont adopté ensemble plusieurs enfants, dont Dylan et Moses Farrow. En 1992, leur histoire vole en éclats lorsque l’actrice découvre que le cinéaste entretient une liaison avec Soon-Yi Previn, l’une de ses filles adoptives issues de son précédent mariage. À l’époque, Soon-Yi Previn à environ 21 ans, Woody Allen en a 56.

Peu après cette révélation, Mia Farrow accuse le réalisateur d’avoir agressé sexuellement leur fille adoptive Dylan, alors âgée de 7 ans. Deux enquêtes sont menées dans les années 1990, sans qu’aucune charge ne soit finalement retenue contre lui.

Un passé littéraire sous controverse

Woody Allen a déjà signé plusieurs ouvrages, parmi lesquels L’erreur est humaine, traduit par Nicolas Richard chez Flammarion, ou encore Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture, traduit par Michel Lebrun et publié en poche chez Points. En parallèle, plusieurs scénarios de ses films ont également été édités en français.

Plus récemment, il a publié ses mémoires sous le titre Soit dit en passant, traduits par Marc Amfreville et Antoine Cazé pour les éditions Stock. La publication de ce récit autobiographique avait déclenché une vive controverse aux États-Unis : initialement prévu chez Hachette Book Group, l’ouvrage a finalement été retiré du programme éditorial après une mobilisation d’une partie des employés du groupe.

Crédits image : Colin Swan, CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com