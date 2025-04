Souvenirs de l’Éternel Présent : un chef-d’œuvre de poussière

On suit Aimé, enfant solitaire, spectral, qui évolue dans l’Éternel Présent. Dans cette cité où le progrès est interdit, où les horloges ont cessé de battre et où toute mémoire du passé est proscrite, chaque geste, chaque pensée est surveillé, canalisé, contraint. Le silence qui entoure ses pas. Le jeune homme cherche, explore, doute. Il ouvre des portes...

Le récit, elliptique, volontairement fragmenté, avance à la manière d’un rêve éveillé, d’une fiction suspendue entre le conte philosophique et la dystopie poétique. Pas de didactisme, pas de grand discours, sauf pour raconter l'histoire du grand cataclysme... Pourquoi ces grands palais déserts, ces ruines qui n'en finissent plus, ces passerelles de bois vermoulu qui serpentent entre des colonnes cyclopéennes, et ces statues effondrées ?

Ce sont surtout les dessins de François Schuiten qui fascinent. Il ne s’agit pas ici d’illustrer une histoire, mais de l’incarner. Ses architectures impossibles, ses machines étranges, ses perspectives vertigineuses sont bien plus que des décors : elles sont l’âme même du récit. Dans cette Taxandria revue et revisitée, chaque image est une énigme, chaque page une variation subtile sur le rapport entre espace et temps, ombre et lumière, silence et mouvement. L’esthétique prolonge l’univers des Cités obscures, mais s’en distingue par une mélancolie plus prononcée, une contemplation inquiète du monde.

L’architecture de François Schuiten, comme toujours, s’impose dans son onirisme minutieux : colonnes corinthiennes en ruine, escaliers qui s’élancent dans le vide, bâtiments penchés comme des souvenirs incertains. Chaque case semble peinte avec une palette de poussière et de lumière.

À la beauté plastique de l’ensemble s’ajoute un poids émotionnel inattendu. La construction signée Benoît Peeters est virtuose. En conteur subtil, il orchestre un récit qui avance par glissements, par effleurements, donnant au lecteur la sensation d’arpenter un rêve lucide, une utopie brisée dont les fragments retrouvent ici une forme de cohérence sensible.

Cette articulation du texte et du dessin, rare dans son harmonie, permet à l’album d’atteindre une forme d’épure narrative. Souvenirs de l’Éternel Présent ne cherche pas à impressionner, il suggère, insuffle, invite. Il se tient à la lisière du visible et de l’indicible, du tangible et de l’imaginaire, et c’est précisément dans cet entre-deux qu’il déploie toute sa puissance poétique.

Souvenirs de l’Éternel Présent n’est pas un simple album. C’est un geste de mémoire. Une évocation patiente et dessinée d’un projet aussi fou qu’ambitieux, imaginé il y a plus d’un demi-siècle par l’un des grands noms du cinéma d’animation belge : Raoul Servais.

Né à Ostende en 1928, des débuts aux côtés de Magritte, puis une œuvre inclassable mêlant animation et prises de vue réelles, récompensée à Venise, avec Chromophobia en 1966, et à Cannes en 1979 avec Harpya. Taxandria, son unique long-métrage, commence à prendre forme dès les années 1970. Une utopie graphique, une promesse de cinéma nouveau : intégrer des acteurs dans un univers visuel dessiné grâce à un procédé inédit, la servaisgraphie, où l’onirisme des décors croise la réalité physique des corps.

En 1987, pour repenser l’esthétique du projet, Raoul Servais fait appel à François Schuiten. Ensemble, ils rêvent un monde clos et flottant, suspendu dans l’Éternel Présent. L’auteur des Cités obscures dessine des architectures labyrinthiques, une ville paralysée par l’interdiction du progrès, des machines arrêtées, des pensées figées. L’écrivain Alain Robbe-Grillet rédige une nouvelle version du scénario.

Mais le film, coproduit à l’échelle européenne, s’enlise. De multiples réécritures transforment le récit, de plus en plus éloigné de la vision initiale. Les dessins de Schuiten s’accumulent, somptueux mais inutilisables. Un tournage éprouvant à Budapest en 1989, sur fond bleu et avec une équipe déboussolée, ajoute à la confusion. Taxandria devient une chimère : ni film d’auteur, ni œuvre grand public, il perd peu à peu sa singularité dans les compromis et les ambitions contradictoires, raconte Benoît Peeters, à postériori.

À sa sortie en 1994, la déception est à la hauteur de l’attente. Raoul Servais lui-même s’en détourne, murmurant : « Ceci n’est pas un film d’animation », pastichant Magritte et restant digne de l'esprit digne. Près de trente ans plus tard, François Schuiten et son complice redonnent vie à ce monde suspendu. Souvenirs de l’Éternel Présent ne raconte pas le film tel qu’il fut, mais tel qu’il aurait pu être. Reprenant le personnage originel, Aimé, enfant solitaire au crâne rasé, ils composent un conte plus qu’un drame, une rêverie hors du temps.

À travers des dessins anciens remaniés, et des images inédites, ils rendent hommage à la genèse du film. Le livre se situe à la croisée des chemins : entre l’univers cinématographique de Servais et celui des Cités obscures. Une grande oeuvre, avant tout. Ce que Raoul Servais n’a pu accomplir pleinement à l’écran, François Schuiten et Benoît Peeters l’accomplissent ici, avec tendresse, rigueur et une fidélité à l’élan initial.

