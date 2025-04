Sommeil : face aux troubles, des ouvrages pour dormir sur ses deux oreilles

Le sommeil, synonyme de repos après une journée d’effort, est devenu un sujet de préoccupation majeur dans nos sociétés contemporaines. Selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), un Français sur trois souffre de troubles du sommeil. Insomnie, réveils nocturnes, apnée, dette de sommeil chronique : les plaintes sont nombreuses, et les conséquences, bien réelles. Or, loin d’être une simple question de confort, le sommeil est essentiel au bon fonctionnement physique, psychique et cognitif. N’oublions pas que l’on passe près d’un tiers de notre vie à dormir. Alors, se préoccuper avec attention de ce moment est particulièrement important.

Il faut dire que notre modernité, avec ses avancées technologiques, a profondément bouleversé notre rapport au temps… et à la nuit. L’exposition permanente à la lumière artificielle, notamment celle des écrans, modifie notre rythme circadien naturel. Les soirées s’allongent, les heures de coucher se décalent, tandis que le réveil matinal reste dicté par les impératifs professionnels ou scolaires. Résultat : une privation de sommeil insidieuse, souvent banalisée, mais lourde de conséquences sur la santé.

Se préoccuper des conditions qui favorisent un sommeil réparateur

Cette fatigue généralisée n’épargne aucune tranche d’âge. Les adolescents voient leur sommeil grignoté par les réseaux sociaux et les jeux vidéo, les adultes jonglent entre charge mentale et obligations professionnelles, et les personnes âgées, quant à elles, subissent des changements physiologiques qui fragmentent leur repos. Dans toutes les sphères de la société, le sommeil est devenu un luxe que l’on néglige.

Cette banalisation des troubles du sommeil masque pourtant une véritable crise sanitaire. On sait désormais que la privation chronique de sommeil augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression et même de certains cancers. À l’échelle collective, elle engendre aussi une baisse de productivité, des accidents de la route ou du travail, et un surcoût pour les systèmes de santé.

Pour bien dormir, de nombreux facteurs entrent en jeu. Il y a à la fois les conditions psychologiques, physiologiques et techniques qui sont à prendre en considération. Le choix d'un matelas est par exemple crucial pour bien dormir, car il influence directement la qualité du sommeil et le bien-être général. Un bon matelas offre un soutien adéquat pour la colonne vertébrale, réduisant ainsi les douleurs dorsales et les tensions musculaires. Il permet également de maintenir une posture correcte pendant le sommeil, favorisant un repos réparateur, ce que propose notamment la technologie française du sommeil, et que l'on retrouve aujourd'hui sur de nombreux modèles de matelas. Ces derniers offrent alors un niveau de soutien et de confort qui répond aux attendus permettant l'accès à un sommeil de qualité au niveau purement technique.

Pourtant, malgré ces avantages évidents, le choix du matelas est souvent négligé par les Français. Beaucoup de personnes conservent leur matelas bien au-delà de sa durée de vie recommandée, ou optent pour des modèles bas de gamme sans tenir compte de leurs besoins spécifiques en matière de confort et de soutien. Cette négligence peut entraîner des nuits agitées, un manque de sommeil réparateur et, à long terme, des problèmes de santé tels que des maux de dos chroniques.

Le sommeil, le parent pauvre de la vie moderne

Paradoxalement, alors que la science n’a jamais autant documenté les bienfaits du sommeil, nos modes de vie en font l’un des grands sacrifiés de la modernité. Travailler plus, vivre plus vite, tout en restant constamment connecté : le modèle actuel de performance laisse peu de place à l’écoute des besoins physiologiques. Dormir devient alors presque une faiblesse, une perte de temps dans une société de l’efficacité.

Selon le baromètre de Santé Publique France, en 2017, le temps de sommeil moyen des adultes était de 6 heures et 42 minutes par nuit en semaine (ou jours travaillés), ce qui est inférieur aux 7 heures minimales recommandées. Ce temps augmentait à 7 heures et 26 minutes le week-end (ou jours de repos), aboutissant à une moyenne globale de 6 heures et 55 minutes de sommeil par nuit.

Ce temps de sommeil varie avec l'âge : il est de 7 heures et 24 minutes chez les 18-24 ans, diminue à 6 heures et 35 minutes chez les 45-54 ans, puis remonte à 6 heures et 48 minutes chez les 55-64 ans et à 6 heures et 58 minutes pour les 65-75 ans. Plus d'un tiers des 18-75 ans (36%) dorment moins de 6 heures par nuit, sans différence notable entre hommes et femmes.

Face à ce constat alarmant, nombreux sont les auteurs, chercheurs et praticiens à s’être penchés sur les troubles du sommeil et leurs remèdes. Dans la suite de cet article, nous passerons en revue plusieurs ouvrages qui analysent ce phénomène sous différents angles : biologiques, sociétaux, psychologiques, et qui proposent des solutions concrètes pour réconcilier nos corps et nos esprits avec le repos réparateur qu’ils méritent.

Pourquoi nous dormons – Matthew Walker (2017)

Le neuroscientifique britannique Matthew Walker signe un ouvrage de vulgarisation ambitieux et passionnant. Dans Pourquoi nous dormons, il expose les dernières découvertes sur les fonctions du sommeil, ses différentes phases (sommeil lent, sommeil paradoxal), et leur rôle fondamental dans la santé mentale, physique et cognitive. En s’appuyant sur de nombreuses études scientifiques, il démontre que le manque de sommeil n’est pas une simple gêne : il s’agit d’un facteur de risque majeur pour de nombreuses pathologies comme Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, l’obésité ou la dépression.

Matthew Walker alerte aussi sur l’effet dévastateur des rythmes de vie modernes : lumière artificielle, horaires décalés, écrans omniprésents, tout concourt à perturber notre horloge biologique. L’auteur propose des pistes concrètes pour retrouver un sommeil de qualité : régularité des horaires, réduction de la lumière bleue en soirée, et hygiène de vie cohérente avec nos rythmes circadiens. Il invite aussi à repenser la place du sommeil dans nos sociétés obsédées par la productivité.

Véritable best-seller mondial, cet ouvrage a eu un fort retentissement. Il a permis de sensibiliser un large public aux conséquences du manque de sommeil, jusque-là largement sous-estimées. Si certains spécialistes lui reprochent un ton parfois alarmiste, sa pédagogie et son accessibilité en font un point d’entrée incontournable pour qui souhaite comprendre pourquoi bien dormir est vital.

Le Sommeil, le rêve et l’enfant – Marie-Josèphe Challamel & Marie Thirion (2007)

Écrit à quatre mains par une pédiatre du sommeil et une spécialiste de la petite enfance, ce livre s’adresse en priorité aux parents, mais éclaire plus largement le rôle du sommeil dans la construction des individus. Il couvre les besoins spécifiques des bébés, enfants et adolescents, à travers une approche mêlant science, observation clinique et conseils pratiques.

Les autrices expliquent comment évolue le sommeil au fil des âges, et pourquoi il est essentiel d’en respecter les rythmes. Elles analysent les troubles fréquents (insomnies, cauchemars, terreurs nocturnes, somnambulisme) et proposent des stratégies adaptées à chaque situation. Leur démarche se veut bienveillante et déculpabilisante, éloignée des recettes toutes faites ou des méthodes autoritaires.

En mettant en lumière les bases biologiques du sommeil dès les premiers mois de vie, cet ouvrage rappelle que les adultes de demain sont façonnés dès l’enfance par la qualité de leur repos. C’est aussi un plaidoyer pour une société plus respectueuse des besoins fondamentaux de l’enfant, et par extension, de tous.

Dormez ! Le programme cognitif et comportemental pour en finir avec l’insomnie – Pierre Philip (2019)

Ce livre, signé par le neurologue et spécialiste du sommeil Pierre Philip, propose une méthode éprouvée pour traiter les troubles du sommeil sans médicament : la thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (TCC-I). Ce protocole, validé scientifiquement, permet d’identifier et de modifier les pensées et comportements qui entretiennent l’insomnie.

L’ouvrage est structuré comme un guide pratique en six semaines, avec des exercices simples, des auto-évaluations, et des conseils pour retrouver une régularité de sommeil. L’accent est mis sur la rééducation du rythme veille/sommeil, la gestion du stress, et la mise en place de rituels propices à l’endormissement. L’auteur insiste aussi sur l’importance d’un environnement adapté (lumière, température, bruit).

Accessible, progressif et motivant, Dormez ! s’adresse autant aux insomniaques chroniques qu’à ceux qui connaissent des phases de sommeil perturbé. Il redonne confiance aux patients, souvent découragés, en leur montrant qu’un changement durable est possible sans dépendance aux somnifères.

La nuit, j’écrirai des soleils – Boris Cyrulnik (2019)

Dans ce livre profondément personnel et poétique, Boris Cyrulnik explore la nuit sous toutes ses facettes : biologique, symbolique, psychique. S’appuyant sur sa propre expérience de survivant et sur les avancées en neuropsychiatrie, il montre comment le sommeil, les rêves et les récits nocturnes participent à notre résilience.

Boris Cyrulnik évoque le rôle du sommeil dans la construction du psychisme, la gestion des émotions et la guérison des traumatismes. Il mêle récits de vie, observations cliniques et références littéraires dans une prose sensible, qui donne au sommeil une dimension existentielle. La nuit devient alors un lieu de réparation, de transformation, voire de réenchantement du monde.

Ce livre ne donne pas de recettes mais invite à mieux écouter ce que la nuit nous dit de nous-mêmes. Il complète utilement les ouvrages plus scientifiques ou techniques en rappelant l’importance du lien entre le sommeil et la narration intime que nous tissons au fil de notre existence.

Par Victor De Sepausy

