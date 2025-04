Marcel et Joachim : un nouveau départ chez Gallimard Jeunesse

Fondée il y a douze ans, la maison Marcel et Joachim s’est spécialisée dans les livres pour les 0-6 ans, pensés comme des objets à la croisée du livre et du design. « Je voulais des livres désirables, qui ne s’adressent pas seulement aux férus des librairies et des bibliothèques », explique Charlotte Duverne. « Formats hors norme, couleurs Pantone, fabrication exigeante : tout cela est devenu notre standard », assure-t-elle.

Une centaine de titres à l'actif de la maison, mais après plus d’une décennie à la tête de cette aventure indépendante, Charlotte Duverne confie : « J’ai mis du temps à me l’avouer, mais diriger seule une petite maison, c’est usant. » Elle poursuit : « Je rêvais de collègues, d’échanges à la machine à café, de la dynamique d’un grand groupe. »

La discussion s’est ouverte avec Laure Gallimard, directrice de la petite enfance et des nouveaux développements chez Gallimard Jeunesse. « Le deal avec Laure s’est fait de façon très naturelle. Chez Gallimard, je sais que je conserverai la liberté de ma petite maison, associée à ce que peut offrir une grande maison : du soutien, des compétences, et plus d’impact », décrit Charlotte Duverne.

De son côté, Laure Gallimard se réjouit de cette nouvelle collaboration : « Nous admirons beaucoup le travail de Charlotte et le chemin qu’elle a parcouru jusqu’ici. » Elle souligne la complémentarité entre les deux entités : « Charlotte sait transformer des livres en objets multi-usages au design intemporel, toujours pensés pour les tout-petits. Elle va apporter à Gallimard Jeunesse une identité forte, singulière, très incarnée. »

Sur un marché de l’album jeunesse particulièrement concurrentiel, Gallimard Jeunesse mise sur « un fonds prestigieux », tour en recherchant « en permanence de nouveaux talents, de l’audace et de la créativité, dès l’éveil », précise Laure Gallimard. « Marcel et Joachim possède déjà une identité installée, un catalogue vivant, qui va enrichir notre offre. Et tout cela en gardant son indépendance éditoriale. »

Pour Charlotte Duverne, ce partenariat est aussi une histoire de femmes : « Quelle joie de retrouver des femmes que j’admire depuis longtemps et qui vont apporter beaucoup à Marcel et Joachim : Laure Gallimard, Hedwige Pasquet, Céline Dehaine, Sandrine Dutordoir. Elles me font confiance, et je suis honorée de cette énergie partagée. »

Crédits photo : Marcel et Joachim

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com