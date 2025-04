Les Libraires du Sud font leurs Tournées en Amour

Douze maisons d’édition et douze auteurs et autrices québécois seront accueillis dans dix-neuf librairies indépendantes, que voici : L’Attrape-mots, Maupetit, Mazette, Mima, Pantagruel et La Réserve à Bulles à Marseille ; BD Fugue à Nice ; Caractères Libres à Aups ; Comédie Humaine à Avignon ; De Fil en page à Château-Arnoux ; Expression à Châteauneuf-Grasse ; Feuille des Vignes à Sainte-Cécile-les-Vignes ; Les Furtifs à Aubagne ; Gulliver à Carpentras ; La Librairie du Coin à Rians ; La Loupiote à Gap ; Milles Paresses au Pradet ; La Pléiade à Cagnes-sur-Mer et Quartiers Libres à Vitrolles.

Parmi les maisons d’édition participantes, on retrouve : Les 400 coups, Écosociété, Éditions de l’Isatis, Les Éditions du passage, Les Éditions du remue-ménage, Héliotrope, Mémoire d’encrier, La Montagne Secrète, L’Oie de Cravan, La Peuplade, Pow Pow et Québec Amérique. Ces éditeurs couvrent un large spectre de la production littéraire québécoise contemporaine, allant de la littérature jeunesse aux sciences humaines, de la poésie à la bande dessinée, en passant par les romans, récits et essais.

Du côté des auteurs et autrices invités, le programme accueille : Sophie Bédard, Sylvain Bouton, Alexandra Boilard-Lefebvre, Marianne Chbat, Rodolphe Christin, Jean-Christophe Folly, Jonas Fortier, Isabelle Grégoire, Catherine Mavrikakis, Stéphane Picher et Andrée Poulin.

Créée en 1998, l’association Libraires du Sud fédère aujourd’hui 89 librairies indépendantes implantées sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle œuvre à valoriser la librairie indépendante comme un acteur culturel et économique essentiel au sein de son environnement local.

Tout au long de l’année, à partir des propositions de ses adhérents, l’association conçoit et coordonne des événements et des animations à destination de tous les publics, organisés directement dans les librairies de son réseau. Parmi ses principales initiatives figurent Automne en Librairies, Les Tournées générales, le Prix Libraires du Sud / Jeunesse Méditerranée (PLJM) et le programme Jeunes en Librairie.

En parallèle de ses actions culturelles, Libraires du Sud accompagne les professionnels du secteur en favorisant l’échange d’informations, la mutualisation des expériences et le développement de partenariats structurants, à travers notamment des rendez-vous tels que Les Assises régionales de la librairie ou On lirait le Sud.

Ses objectifs :

– Favoriser l’accès à la lecture pour toutes et tous, à travers la découverte de la création éditoriale contemporaine ;

– Renforcer la visibilité de la profession de libraire et valoriser son rôle sur l’ensemble du territoire ;

– Stimuler les échanges entre libraires et autres professionnels de la chaîne du livre.

Les actions de l’association sont rendues possibles grâce au soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Sud, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille, du Conseil départemental du Vaucluse, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la SOFIA.

Ci-dessous, le programme de ces Tournées en Amour :

