Prix Alexandre Vialatte 2025 : les huit auteurs de la première sélection

Voici la liste des auteurs retenus, classés par ordre alphabétique, accompagnés de leur ouvrage :

Stéphane Audeguy, L’avenir, Le Seuil

Isabelle Desesquelles, Histoire de la femme sauvage, JC Lattès

Dimitri Kantcheloff, Tout le monde garde son calme, Finitude

Jérôme Leroy, Un effondrement parfait, La Table ronde

Pierre Mérot, Mammifères II, Rivages

Clothilde Salelles, Nos insomnies, Gallimard

Lolita Sene, Seules les vignes, Le Cherche Midi

Florence Seyvos, Un perdant magnifique, Éditions de l’Olivier

Une deuxième sélection, plus restreinte, sera communiquée à la mi-mai. Le nom du lauréat sera ensuite annoncé à l’issue de la réunion délibérative du jury, prévue le mercredi 18 juin 2025.

Comme le veut la tradition, la remise du prix se déroulera à Clermont-Ferrand, le jeudi 2 octobre 2025 à 18h30, à l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte, situé place Delille. L’événement sera suivi, les 3, 4 et 5 octobre, de la participation du lauréat au Salon du livre de Royat-Chamalières.

Le jury 2025 réunit neuf membres :

Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, fils d’Alexandre

Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel Alexandre Vialatte

Astrid Eliard, romancière, essayiste, chroniqueuse dans La Montagne et enseignante à Clermont-Ferrand

Hervé Gaymard, ancien ministre, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques

Jean Brousse, éditeur et membre permanent du jury

Vincent Garnier, directeur général de Clermont Auvergne Volcans

Blanche Cerquiglini, éditrice chez Folio Classique et Folio Théâtre

Thierry Laget, lauréat 2024

Thierry Clermont, journaliste au Figaro Littéraire, nouveau membre cette année

Le prix Alexandre Vialatte est doté d’un montant atypique de 6.105 euros, clin d’œil à l’esprit de Vialatte : cette somme correspond à l’addition de la longueur du fleuve Congo et de la hauteur du puy de Dôme.

Créé à l’initiative d’un quotidien régional, La Montagne, ce prix rend hommage à Alexandre Vialatte, qui fut l’un de ses chroniqueurs les plus marquants entre 1950 et 1971. Chaque année, il met en valeur une œuvre littéraire en résonance avec l’héritage stylistique et intellectuel de l’écrivain.

Palmarès des précédentes éditions :

2024 : Thierry Laget

2023 : Laurine Roux

2022 : Philippe B. Grimbert

2021 : Philibert Humm

2020 : Michel Bernard

2019 : Pierre Jourde

2018 : Jean Rolin

2017 : Éric Vuillard

2016 : Éric Laurrent

2015 : Jacques A. Bertrand

2014 : Éric Chevillard

2013 : Emmanuelle Bayamack-Tam

2012 : Jean-Paul Dubois

2011 : Olivia Rosenthal

Crédits photo : Prix Alexandre Vialatte

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com