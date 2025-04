Les Léonides, Les Corps conducteurs : deux recrues pour Arnaud Nourry

Clément Ribes s’est formé à l’édition au Seuil et à Flammarion, avant de rejoindre L’Olivier où il est éditeur de littérature française et étrangère. En 2019, il est nommé directeur éditorial chez Christian Bourgois, où il s'attache à réinterpréter l'héritage de la maison en diversifiant son catalogue, notamment en publiant des auteurs comme Dubravka Ugresić ou le futur Prix Nobel Jon Fosse.​

En 2022, il fonde la collection Scribes chez Gallimard, un label qui publie une dizaine de titres par an, mêlant littérature française et étrangère, romans et non-fiction. Sa ligne éditoriale se définit par la recherche « voix fortes et originales », de textes qui explorent de nouveaux territoires littéraires, d'objets hybrides qui se jouent des genres. Furent ainsi publiés Kaveh Akbar, Alexandre Valassidis ou Claire-Louise Bennett.

De son côté, Pauline Miel a débuté sa carrière chez Alma éditeurs. En 2014, elle rejoint en tant que web éditrice le projet Raconter la vie, une initiative éditoriale et citoyenne dirigée par Pierre Rosanvallon et Pauline Peretz. En janvier 2017, elle est nommée éditrice de non-fiction chez Payot, succédant à Gaëlle Fontaine. À ce poste, elle est responsable de la publication d'essais et de récits documentaires

Jeunesse et ouverture au monde

Fondatrice des Léonides, Dana Burlac a débuté sa carrière chez Flammarion, où elle a travaillé pendant six ans pour la branche littérature étrangère. Elle a ensuite rejoint les éditions Denoël, avant de devenir directrice littéraire aux éditions de L’Observatoire, en charge de la fiction française et étrangère.

Forte de ses origines uruguayennes et de son amour pour Borges, elle accorde une attention particulière à la littérature hispanophone. Elle a notamment publié des auteurs tels que Laura Fernández, Iván Repila​, Iosi Havilio, José C. Vales ou Melba Escobar.

Avec ces deux nouvelles maisons, portées par des personnalités jeunes et ouvertes aux littératures contemporaines, que ce soit en France ou à l'étranger, on peut imaginer des lignes éditoriales basées sur la recherche littéraire et l'ouverture à l'internationale. Des oeuvres de fiction et non-fiction expérimentales et des traductions d'auteurs du monde entier du côté des Corps conducteurs ; des romans de nouvelles plumes hispanophones, peut-être, du côté des Léonides.

Mais, en l'absence d'informations plus précises, ce ne sont que des projections de notre part...

Par Ugo Loumé

