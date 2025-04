Festival de Cannes 2025 : quand la littérature fait son cinéma

The History of Sound, réalisé par Oliver Hermanus, et figurant dans la sélection officielle de l’édition 2025 du Festival de Cannes, adapte la nouvelle homonyme de l'Américain Ben Shattuck, non traduite en français. Ce drame historique américano-britannique met en scène Paul Mescal et Josh O'Connor dans les rôles de deux jeunes hommes qui, à l’été 1919, sillonnent la Nouvelle-Angleterre pour recueillir les chants folkloriques de leurs contemporains.

Ben Shattuck est un écrivain, peintre et conservateur américain né en 1984 dans le Massachusetts. Ses textes mêlent mémoire, nature et introspection. Oliver Hermanus est de son côté un cinéaste sud-africain remarqué dès son premier film Shirley Adams (2009). Il remporte la Queer Palm à Cannes en 2011 avec Beauty et enchaîne les sélections dans les grands festivals avec The Endless River, Moffie et Vivre.

Du roman au grand écran

La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, figure également en compétition officielle au Festival de Cannes 2025. Adapté du roman éponyme de Fatima Daas, publié en 2020, le film retrace le parcours de Fatima, benjamine d’une famille d’origine algérienne installée en banlieue parisienne. Confrontée aux tabous liés à l’amour et à la sexualité, elle entame une prise de distance avec son entourage familial en intégrant une prépa hors de son quartier. Cette émancipation la conduit à affirmer son homosexualité, provoquant un tiraillement entre ses aspirations, sa foi musulmane, et les attentes de son milieu. Ce quatrième long métrage de Hafsia Herzi, coécrit par la réalisatrice, est porté par Nadia Melliti dans le rôle principal.

Fatima Daas, née en 1995 à Saint-Germain-en-Laye, grandit à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, où ses parents, originaires d’Algérie, se sont installés. Issue d’une famille nombreuse, elle développe très tôt une sensibilité à l’écriture : au collège, elle s’affirme en revendiquant le droit d’exprimer ses idées et rédige ses premiers textes. Elle se décrit comme une féministe intersectionnelle. La Petite Dernière est son premier roman.

Deux Procureurs, nouveau film du cinéaste ukrainien Sergueï Loznitsa, est une adaptation du roman soviétique éponyme Dva prokourora de Gueorgui Demidov, écrivain longtemps censuré dont l’œuvre, redécouverte tardivement, témoigne des dérives du système judiciaire stalinien. L’action du film se déroule en 1937, à Briansk, en pleine grande terreur soviétique : un jeune procureur découvre une lettre d’un prisonnier dénonçant une injustice et tente, au péril de sa carrière, d’en référer au Procureur général, dans un contexte de répression systématique orchestrée par le NKVD.

Gueorgui Demidov, né en 1909 à Saint-Pétersbourg, obtient son premier brevet d’invention à l’âge de 21 ans. Ingénieur physicien à l’Institut de physique de Kharkov, il est arrêté en 1938 par le NKVD, puis condamné à huit ans de travaux forcés. Il est envoyé à la Kolyma, où il est affecté pendant dix ans aux travaux dits « communs ». À l’issue de cette première peine, en 1946, il est de nouveau condamné à dix années supplémentaires. En 1951, il est relégué à Inta, dans la république des Komis, avant d’être réhabilité en 1958. Il s’installe alors à Oukhta, puis à Kalouga. Père d’une fille en bas âge au moment de son arrestation, il ne la reverra que dix-neuf ans plus tard.

Durant sa seconde incarcération à la Kolyma, Demidov croise la route de Varlam Chalamov, alors infirmier au camp. Ce dernier fera de Demidov un personnage de ses récits, notamment dans Ivan Feodorovitch et La Vie de l’ingénieur Kipreïev, inclus dans les Récits de la Kolyma. Au milieu des années 1960, une correspondance s’instaure entre les deux hommes, centrée sur les enjeux de l’écriture du Goulag. En 1980, tous les manuscrits de Demidov sont confisqués par le KGB. Ils ne seront restitués à sa fille qu’en 1988, soit un an après sa mort.

Parus en France aux éditions des Syrtes, les récits de Gueorgui Demidov offrent un témoignage rare sur l’univers concentrationnaire soviétique. En 2021, est paru Doubar et autres récits du Goulag, suivi en 2022 de L’Amour derrière les barbelés, et en mars dernier, de Merveilleuse planète - Récit du Goulag.

Deux Prix Goncourt

Fuori, réalisé par Mario Martone, retrace cette fois un épisode marquant de la vie de Goliarda Sapienza, à travers l’adaptation de son récit autobiographique L'Université de Rebibbia, initialement publié en 1983. Le film évoque son incarcération après un geste impulsif, et la solidarité inattendue qu’elle développe avec les détenues, au grand désarroi de son entourage intellectuel.

Dans la catégorie Hors Compétition, Spike Lee présente son nouveau long-métrage Highest 2 Lowest. Le thriller américain est une nouvelle adaptation du roman Rançon sur un thème mineur d'Ed McBain, déjà transposé au cinéma par Akira Kurosawa dans Entre le ciel et l’enfer (1963).

Le film met en scène Denzel Washington, qui collabore pour la cinquième fois avec Lee, aux côtés d’un casting mêlant figures du cinéma et de la scène musicale comme ASAP Rocky et Ice Spice. L’histoire suit l’enlèvement d’un membre d’une famille aisée et les bouleversements qu’il provoque, y compris pour leur chauffeur, dans une intrigue tendue autour des rapports de classe, de pouvoir et d’argent. Il est produit par A24, Apple Studios et la société historique de Lee, 40 Acres & A Mule Filmworks. Il sortira au printemps 2025 en salle aux États-Unis, avant d’être diffusé sur Apple TV+.

Présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2025, Dalloway de Yann Gozlan, avec Cécile de France dans le rôle principal, n’est pas une adaptation littérale du célèbre roman de Virginia Woolf, mais s’inscrit dans une filiation assumée. Le film met en scène Clarissa - comme le personnage principal de la Britannique -, écrivaine en quête d’inspiration, confrontée à une intelligence artificielle nommée Dalloway, dont l’influence grandissante brouille les frontières entre assistance créative, surveillance et emprise psychologique.

Dans le cadre de Cannes Première, Alex Lutz présentera son adaptation du Prix Goncourt 2018, Connemara, signé Nicolas Mathieu, qui explore les thèmes de la quarantaine, de la réussite sociale et des fractures socio-politiques. Un roman ancré dans la France périphérique. Raoul Peck, quant à lui, signe Orwell : 2+2=5, un essai cinématographique autour de George Orwell et de son roman 1984, dont il entend actualiser la portée politique à travers une mise en scène documentaire engagée.

Kirill Serebrennikov s’inspire du Prix Goncourt 2017 cette fois, signé Olivier Guez, avec La Disparition de Josef Mengele. L'ouvrage retrace la fuite du criminel nazi en Amérique du Sud et la construction de son impunité, mêlant rigueur historique et vertige moral.

Enfin, en Séance Spéciale, Sylvain Chomet présente Marcel et Monsieur Pagnol, une évocation libre et poétique de l’univers de Marcel Pagnol, entre mémoire intime et hommage cinéphile. Un film d’animation qui célèbre le patrimoine littéraire et cinématographique français, à travers un dialogue entre générations, souvenirs et invention narrative.

L'actrice française Juliette Binoche présidera le jury du 78ᵉ Festival de Cannes. Quarante ans après sa première montée des marches pour le film Rendez-vous d'André Téchiné, elle succède à Greta Gerwig, marquant ainsi la deuxième fois consécutive que deux femmes se succèdent à la tête du jury.

Par ailleurs, le mardi 13 mai 2025, lors de la cérémonie d'ouverture, l'acteur, réalisateur et producteur américain Robert De Niro recevra une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Le lendemain, il animera une masterclass à Cannes. L’acteur et réalisateur français Laurent Lafitte officiera en tant que maître des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Crédits photo : Festival de Cannes

Par Hocine Bouhadjera

