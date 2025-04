Bouzard : pas de tout repos, les vacances chez Pépé-Mémé  

On ne présente plus Guillaume Bouzard. Inventeur du superhéros à la cape en serviette éponge Plageman (dont les albums et l'intégrales sont toujours disponibles chez 6 Pieds Sous Terre), génial remixeur de Lucky Luke dans l'épatant Jolly Jumper ne répond plus, il a aussi signé une pelletée de gags autobiographiques sur fond de campagne, où l'auteur dialogue avec son chien et vit mille péripéties dans le ventre mou de la France rurale, là où il ne se passe jamais rien (si ce n'est le pire), sorte de Retour à la terre, version sordido-dépressive (la totalité des planches publiées à l'origine dans les pages du magazine Psikopat est désormais rassemblée en intégrale sous le titre The Complete Autogiography Of Me Too publiée par les Requins Marteaux en 2023). Bref, la campagne verte comme une carcasse de sanglier survolée par des mouches, Bouzard la connaît. On peut même dire qu'il maîtrise le sujet.

Les jolies coloscopies de vacances

Ils sont trois, dont le petit Ethan qui ne rate pas une occasion de chouiner : leur mère n'a rien trouvé de mieux pour l'été que de confier les petits à ses parents, au fin fond de la campagne poitevine, là où le temps passe si lentement que la vie quotidienne ressemble à celle des années 80 : télé l'après-midi, poules à plumer, cochon à saigner et campagne à explorer du soir au matin. Le pépé et la mémé, Fernand et Colette, pratiquent d'ailleurs les méthodes parentales d'un autre temps. Le vieux triche à la belote et raconte des cochonneries aux enfants, la vieille leur ment dès qu'elle peut et s'en débarrasse le plus souvent possible pour aller médire avec la voisine aussi revêche qu'elle. Les enfants, pleins de naïveté et d'enthousiasme, vont d'une déconvenue à l'autre. Le petit en pleurant, les deux autres sans se rendre compte de grand-chose. Bouzard est de mauvaise foi, il verse volontiers dans le sordide et le malsain et ce sont souvent ces débordements qui déclenchent les rires. Loin des images d'Epinal, les vacances au grand air dessinées par Bouzard ressemblent à une longue séance de bizutage où les vieux forcent leur descendance à expérimenter la vie à la dure. Et à explorer la réalité de la vie dans les intestins de la France.

Gras, moches et méchants

Se contenter de raconter le contexte et les péripéties des gags serait passer à côté du traitement graphique particulièrement réussi de Bouzard. Marqué par le trait impitoyable de Reiser, il croque ses personnages avec une méchanceté délicieuse. Le pépé et la mémé sont laids et tranchants : il est édenté et sec, elle est taillée comme un buffet normand. Les habitants du patelin sont encore plus cabossés : le centenaire atteint du syndrome de la Tourette est plus maigre qu'un barbelé, la voisine médisante a les seins qui pendent plus bas que ses longs cheveux filasses.

Si Guillaume Bouzard n'est pas tendre avec ses personnages, il ne l'est pas non plus avec les animaux : les poules ont les yeux globuleux, les porcs et les chats affichent en permanence un air paniqué... Sous le crayon du dessinateur, nul n'est épargné. Ajoutez à ça quelques giclées de sang, des épisodes de vomissements en voiture ou de problèmes de chiottes et vous aurez une idée assez précise du menu qui vous attend.

Au fond, Les vacances chez Pépé-Mémé, c'est en quelque sorte Gros Dégueulasse à la ferme. Âmes délicates s'abstenir. Mais pour les autres, foncez. C'est beau et coloré comme le foin d'une basse-cour après la saignée d'un goret.

Par Nicolas Ancion

