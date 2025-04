Bibliothèques de Paris : Guillaume Viry remporte le Prix des lecteurs 

Le prix lui a été remis ce samedi 12 avril. L'auteur sera présent au Festival du premier roman de Chambéry du 22 au 25 mai 2025.

Il succède à Léna Ghar, lauréate en 2024 pour Tumeur ou Tutu. Les autres oeuvres sélectionnées étaient Terres promises, de Bénédicte Dupré la Tour (éditions du Panseur) ; Le Juif rouge, de Stéphane Giusti (éditions Seghers) ; Du verre entre les doigts, d’Alix Lerasle (éditions Le Castor astral) ; et Après ça, d’Eliot Ruffel (éditions de l’Olivier).

Dans L’Appelé, Guillaume Viry explore les cicatrices laissées par la guerre d’Algérie, en tissant une narration à la fois intime et politique. Jean, le personnage central, est envoyé en Algérie en 1962. Revenu en France, il meurt à seulement 30 ans, lors d’un séjour en hôpital psychiatrique. Soixante ans plus tard, un simple quiproquo autour d’un prénom suffit à faire resurgir le passé comme une onde de choc.

Originaire de Bourgogne, Guillaume Viry débute sa carrière comme comédien, sur les planches et les plateaux de tournage. Il joue au théâtre sous la direction de Philippe Genty et Alain Guiraudie, et participe à une cinquantaine de films et séries.

Il passe ensuite derrière la caméra, signant plusieurs réalisations à la frontière du documentaire et de la fiction. Lauréat de la Fondation Jan Michalski, c’est dans une cabane surplombant le lac Léman qu’il a écrit L’Appelé.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Editions du Canoë

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com