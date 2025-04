Hachette : une promotion chez Dunod

Réalisé par la Scam et la SGDL, avec la collaboration de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et du SNAC BD, le 10ᵉ baromètre des relations entre autrices-auteurs et éditrices-éditeurs s’appuie sur les réponses de près de 1800 créateurs et créatrices de l’écrit. Ce nouveau rapport dresse le tableau des réalités professionnelles en 2025, tout en proposant une synthèse rétrospective depuis le premier baromètre, publié en 2009.