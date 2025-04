Un Fantôme dans le bus

L’œil cyanure est un dossier de l’agence Torpédo & Amer, investigations confidentielles. Cette enquête, Georges Amer la conduit en solitaire. Elle a pour objet l’énigme d’un revenant mais aussi le passé du détective, sa part obscure.

Les éditions Abak nous en proposent les premières pages en avant-première :

Gérard Laveau est né dans le pays de bois et d’étangs au nord de Lyon. Fils du redouté maître d’école du village, dans sa bibliothèque il a connu une enfance et une adolescence solitaires. Mai 68 l’impressionna et l’armée beaucoup moins.

Il exerça toutes sortes de métiers dans les années soixante-dix, et trouva sa place dans l’industrie de l’emballage, activité qui alliait à ses yeux le dire et l’art de la couleur. Il y consacra trente cinq ans. Puis il s’est établi dans le Sud. Il y a la musique baroque et la peinture impressionniste dans sa nouvelle vie au soleil, et toujours la littérature.

Parution le 15 mai 2025.

