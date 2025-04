Le Prix du Livre Nohée révêle sa sélection 2025

Créé en 2020, le Prix du Livre Nohée valorise une thématique en résonance avec les valeurs affichées par les résidences : l’esprit de famille et le partage intergénérationnel. Doté d’un montant de 5000 euros, il s’inscrit dans l’engagement de Nohée en faveur de la lecture auprès des seniors, considérée comme un levier essentiel du bien-être des résidents.

Chaque année, six ouvrages sont sélectionnés pour concourir au prix. Ces titres composent les coffrets distribués dans les résidences et alimentent les échanges du Club de Lecture. Après une année de lectures et de discussions, les résidents votent en juin pour désigner leurs trois romans préférés.

Œuvres en compétition cette année 2025 :

Le Pays blanc, de Marjorie Tixier, Fleuve Editions

Ma grand-mère et le Pays de la poésie, de Minh Tran Huy, Flammarion

Bocuse malgré moi, de Ève-Marie Ziza-Lallu, Stock

Les tigres ne mangent pas les étoiles, de Cécile Oumhani, Elyzad

Le rêve du jaguar, de Miguel Bonnefoy, Rivages

Madelaine avant l’aube, de Sandrine Collette, JC Lattès

Un fonctionnement en deux temps

Le Prix du Livre Nohée se distingue par son mode de désignation en deux étapes. D’abord, les résidents de l’ensemble des résidences élisent les trois ouvrages finalistes. Ensuite, un jury composé de personnalités issues du monde des arts et des lettres se réunit pour désigner le lauréat. Cette délibération, enregistrée comme une émission télévisée, est diffusée simultanément dans toutes les résidences lors de la cérémonie d’octobre.

La remise du Prix se tient le même jour dans chaque résidence Nohée. Elle commence par la projection de la vidéo de la délibération du jury, suivie de l’annonce du lauréat par Brigitte Fossey, présidente du jury. Un cocktail vient clore ce moment de célébration, renforçant la convivialité et le sentiment d’appartenance à une communauté de lecteurs.

Le jury du Prix du Livre Nohée réunit depuis 2019 des figures du monde littéraire et artistique :

Brigitte Fossey, comédienne, présidente du jury

Élodie Fondacci, journaliste à Radio Classique

Éric Bouhier, écrivain

Philippe Grimbert, écrivain et psychanalyste

Francesca Mantovani, photographe

Pascale Senk, journaliste et autrice de haïkus

Le rôle essentiel des ambassadeurs du Club de Lecture

Depuis 2022, trois ambassadrices du Club de Lecture sont invitées à Paris pour participer à la délibération du jury, chacune portant la voix des résidents en défendant l’un des trois ouvrages finalistes. Elles incarnent symboliquement les quelque 300 résidents impliqués dans le Club de Lecture.

Des résidents peuvent également endosser le rôle d’ambassadeurs dans leur résidence. Leur mission consiste à :

Accueillir le libraire lors de la livraison des coffrets et lui présenter le fonctionnement du Club de Lecture ;

Promouvoir le Club de Lecture auprès des nouveaux arrivants ;

Veiller à la bonne circulation des livres entre les participants ;

Organiser et superviser la session de votes en vue du Prix du Livre.

Calendrier du Prix du Livre Nohée 2025 :

Fin juin : vote des résidents pour sélectionner leurs ouvrages favoris parmi les six en lice ;

Début juillet : annonce officielle des trois finalistes, via un communiqué de presse ;

Août : lecture des finalistes par les membres du jury ;

Septembre : enregistrement de la délibération et choix du lauréat ;

Octobre : diffusion de la cérémonie de remise du Prix dans toutes les résidences, avec annonce du lauréat 2025 par un ambassadeur, suivie d’un cocktail.

Les lauréats des éditions précédentes sont :

2024 : Mon oncle d’Australie de François Garde

2023 : Les Mangeurs de nuit de Marie Charrel

2022 : Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu

2021 : Le Dit du Mistral d’Olivier Mak-Bouchard

2020 : Les lettres de Washington Square d’Anne Icard

Crédits photo : Prix du Livre Nohée

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com