Livre audio : Spotify investit 1 million d'euros sur le marché français

« Le livre audio a un rôle central à jouer », souligne Jérémy Amsellem, responsable des partenariats chez Spotify Europe dans un communiqué. Et, effectivement, le format séduit de plus en plus. Plus tôt ce mois d’avril, OpinionWay révélait que 62 % des lecteurs ont déjà écouté un audiobook, contre 55 % il y a cinq ans.

Une évolution des consommations qui ne fait pourtant pas barrière au format papier : 72 % des auditeurs affirment lire autant, voire plus, en version papier depuis qu’ils écoutent des livres audio. Parmi les principaux acteurs du marché, Spotify, plateforme de streaming musical à l’échelle mondiale. Et pour cause, le géant suédois a investi le marché anglophone à l’entrée des années 2020.

Quelques années plus tard, en octobre 2024, Spotify inaugurait un catalogue de 15.000 références en français, et autant en néerlandais et flamand. Depuis, « le nombre d’écoutes et d’auditeurs progresse en moyenne de 12 % chaque mois », assurent-ils.

1 million d’€ pour le marché français et néerlandais

Parmi leurs lecteurs cibles : les 18-34 ans, qui représentent près de 60 % des auditeurs et génèrent plus de la moitié du temps d’écoute. « Mais il reste du chemin à parcourir pour qu’auteurs et éditeurs en retirent pleinement les bénéfices », nuancent-ils.

Afin « d’accompagner l’essor du secteur, enrichir l’offre de contenus et améliorer l’expérience utilisateur », le géant investit 1 million d’€ pour renforcer l’offre en langues non anglaises, « avec une priorité donnée au français et au néerlandais ».

Un investissement en réponse au constat suivant : « en France, on compte environ 750.000 livres publiés en français, mais à peine 20.000 versions audio. Aux Pays-Bas, seuls 15.000 titres sont disponibles, contre plus de 200.000 références papier ». Il s’agit donc de s’engouffrer dans la brèche, creusée par « le coût élevé de production et la lente adoption du format », qui ont freiné la diffusion des livres audio en langues autres que l’anglais.

Rendre le livre audio plus accessible

Les nouveautés seront principalement narrées par des comédiens, en collaboration avec les maisons d’édition. « Tous les livres produits avec le soutien de Spotify seront diffusés sur la plateforme, sans exclusivité, et pourront aussi être proposés sur les autres grandes plateformes du marché », précisent-ils.

Pour les partenaires au portefeuille plus serré, le géant du streaming musical proposera également des livres audio avec voix de synthèse. Un pari sur l’accessibilité qui pousse un peu plus loin l’engagement de l'entreprise sur le marché du livre audio.

Plus tôt dans l’année, ils lançaient un nouveau programme pensé pour les auteurs indépendants et autoédités, à l’échelle mondiale. Le principe : leur permettre de soumettre des textes courts, en anglais, en vue d’une adaptation en livre audio et d’une éventuelle publication par la plateforme.

