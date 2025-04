La fable revient à la mode

Comment le Dr Georges Lewkowicz est-il venu à la fable ? Cette figure de la médecine psychiatrique, grand défenseur d’une pratique humaniste et protectrice de sa discipline, sait que les enfants sont des penseurs-nés.

À travers treize fables illustrées par Ray Clid dans le style interprétatif du dessin de presse, le Dr Lewkowicz distille avec humour, et dans une langue raffinée héritée de ce genre littéraire, des notions-clés de la psychologie et de la philosophie telles que la liberté, la théorie et l’expérience, la culture et l’instinct, l’émancipation, l’amour-propre, le libre arbitre... pour une lecture complice entre générations.

Les aventures de ces héroïnes et héros issus du monde animal mettent en scène des expériences de la vie psychique, affective et sociale dans lesquelles les lecteurs de tous âges ne manqueront pas de se reconnaître !

Les éditions Velvet nous en proposent les premières pages en avant-première :

Georges Lewkowicz est docteur en médecine, psychiatre et écrivain. Né en Hongrie en 1943, il s'établit en France en 1951.Sa carrière de psychiatre hospitalier dure quarante- sept ans, dont vingt en tant que médecin-chef à l'hôpital d’Asnières. Avec son équipe d’une centaine de personnes, il suit chaque année un millier de patients. Depuis 2017, il enseigne la relation thérapeutique à l’université Paris-Cité.

Ray Clid est dessinateur et auteur de livres. Né en 1974 près de Paris, historien de formation spécialisé dans les sciences de l’information, il est journaliste pendant quinze ans avant de se consacrer pleinement au dessin et aux livres.

Passionné d’écologie et de nouvelles technologies, il est l’auteur des BD Et toi, t’en penses quoi ?, Sérieux, t’en penses quoi ?, Minima City contre- attaque, Le numérique, t’en penses quoi ? et du livre-jeu l'Entreprise de l'angoisse. Ses dessins ont paru dans Le Nouvel Obs, Bakchich, Le Coq des bruyères, Le Sans-Culotte 85, La Lettre à Lulu, et dans plusieurs manuels scolaires. Il anime des ateliers de création de BD et de dessin de presse dans les écoles.

Parution le 16 mai 2025.

Parutij

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com