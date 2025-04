Passage à la nouvelle ère : Glénat développe son offre de livres audio

En partenariat avec le studio lyonnais Blynd, spécialisé dans la création sonore immersive, et la société Bookwire, experte en diffusion de formats numériques, Glénat et sa filiale Hugo Publishing prévoient de produire plus de 200 titres audio sur trois ans. S’ajouteront plus de 40 heures de séries originales adaptées de bandes dessinées et de livres jeunesse issus de leurs catalogues respectifs.

La new romance, le genre phare d’Hugo Publishing, bénéficiera d’une attention particulière, aux côtés d’autres genres portés par le groupe Glénat : littérature jeunesse, aventure, polar et bande dessinée. Les contenus seront disponibles sur l’ensemble des plateformes de diffusion de livres audio.

Ce développement est coordonné par les départements des droits dérivés du groupe, avec Olivier Galli et Elisabeth Kayali pour Glénat, et Francesca Orlando pour Hugo Publishing. Chaque production audio sera portée par la marque éditoriale de l’ouvrage dont elle est tirée.

Crédits photo : HS You (CC BY-ND 2.0)

