Cette autrice chronique les plumes de l’autoédition

Elle prend son temps pour vous écouter, prodiguer des conseils sans jamais être dirigiste et s’efface poliment pour s’occuper de vos problèmes.

Aujourd’hui, cette passionnée de littérature accroche une nouvelle corde à son arc : un nouveau média sous forme de chroniques littéraire en vidéo sur sa chaîne YouTube dédié aux auteurs autoédités ainsi qu’aux auteurs et éditeurs indépendants. Retour sur un parcours fait de rencontres et de partages.

ActuaLitté : Journaliste numérique, productrice-animatrice en webradio, puis FM, romancière, quel est le fil conducteur de votre trajectoire ?

Evelyne Chamaillé : L’envie de créer, de mettre en valeur le travail artistique des uns et des autres.

Fidèle en amitié, vous avez suivi des personnalités tout au long de leur carrière. Quels sont ceux ou celles dont vous gardez un souvenir complice ?

Evelyne Chamaillé : Incontestablement, en premier plan, Mylène Demongeot, rencontrée sur un plateau de tournage, prémices de 14 ans d’amitié. En plus de m’accorder son amitié, Mylène a fait partie de toutes mes aventures, en assurant la première de couv’ du numéro zéro de ma revue numérique World’s Velyn et en venant à mon émission de radio, La Bulle d’Évelyne !

Nicolas Peyrac qui avait préfacé le même numéro. Olivier Lejeune, fidèle ami depuis quinze ans qui a préfacé deux de mes ouvrages, La Femme qui voulait être aimée et Les Désarrois du Bonheur.

Jacqueline Monsigny, qui m’a encouragé à écrire mon tout premier roman en 2016.

Je les remercie ici d’avoir cru en moi et de m’avoir donné ma chance.

L’écriture s’est imposée à vous. Dans vos romans, vous mettez en scène des femmes éprises de liberté et en lutte contre les préjugés. Les femmes sont-elles des héroïnes plus romanesques que les hommes ?

Evelyne Chamaillé : Non. Les hommes font partie intégrante de mes romans. Et les émotions et ressentis se conjuguent et se complètent… Claude Lelouch et Claude Sautet en en ont apporté la preuve.

On ressent une grande sensibilité dans vos livres, pensez-vous que c’est une qualité pour écrire ?

Evelyne Chamaillé : On a les qualités de ses défauts… L’hypersensibilité est un moteur puissant, qui décuple les intuitions, sensations. Un être doté de sensibilité comprend et devine mieux son prochain. C’est un atout et un allié pour l’écriture.

Après la radio, les chroniques littéraires sur votre chaîne ; une continuité naturelle ?

Evelyne Chamaillé : L’idée s’est imposée avec le temps. J’avais cessé la radio pour me consacrer à ma revue digitale que j’ai ensuite arrêtée au bout de onze ans, pour me consacrer à l’écriture de mes romans. Mais chassez le naturel et il revient au galop ! Je suis très heureuse de l’aventure de ce nouveau média, sous forme d’émissions filmées.

Quelles sont les difficultés des autoédités et que leur apportez-vous ?

Evelyne Chamaillé : Auteur hybride, deux fois publiée par des maisons d’édition et trois fois éditée en auto-édition, je connais à fond le parcours.

Une fois passée l’exaltation de tout gérer soi-même, et de l’épanouissement que cette liberté procure, l’auteur autoédité se retrouve seul pour gérer la promotion de ses ouvrages. Il faut vraiment « aller au charbon » ! Et il n’est pas toujours aisé d’approcher les médias au niveau national. Or, un ouvrage ne peut se vendre sans visibilité.

Aujourd’hui, tout le monde trouve naturel que des acteurs connus produisent et réalisent leurs films, de même que des auteurs-compositeurs d’hier et d’aujourd’hui, créent leur label et réalisent leurs singles qu’ils vendent ensuite allègrement sur tous les réseaux sociaux ! Mais dès que l’on évoque la question des auteurs autoédités, un préjugé subsiste !

C’est pourquoi, forte de mon vécu et de mon expérience professionnelle dans les médias, j’ai décidé de créer ce concept de vidéos de chroniques littéraires dédiées aux auteurs et éditeurs indépendants. Il est grand temps qu’on leur accorde la reconnaissance qu’ils méritent.

Une romancière toujours en mouvement

Evelyne Chamaillé n’entame pas une nouvelle vie, elle met en œuvre ce qui l’anime depuis toujours : être au service des autres et partager ses lectures. « Hybride », comme elle le mentionne dans l’interview, semble bien lui correspondre, car entre son activité de journalisme et son expérience dans la littérature, elle joue avec ses expériences et ses compétences pour avancer et approfondir son monde.

Toujours curieuse des nouveautés, après son émission web radio La Bulle d’Évelyne et sa revue numérique World’s Velyn, elle se lance dans la vidéo avec sa chaîne Youtube Évelyne Chamallié-Romancière-Chroniqueuse, tout en travaillant à son dernier roman. Quand on vous disait qu’elle était pleine d’énergie !

Par Christian Dorsan

