Mario Vargas Llosa, mort d'un géant de la littérature mondiale

Né à Arequipa en 1936, Mario Vargas Llosa s'est imposé dès les années 1960 comme l'un des piliers du « boom latino-américain », aux côtés de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar et Carlos Fuentes.

Son premier roman, La ville et les chiens (1963), inspiré de son expérience dans une académie militaire péruvienne, a marqué une rupture dans la narration hispanophone par sa structure innovante et sa critique sociale.Suivront La maison verte (1966), Conversation à La Catedral (1969) et La fête au bouc (2000), autant d'œuvres explorant les mécanismes du pouvoir et les dérives autoritaires.

Lauréat du prix Nobel de littérature en 2010, il a été salué pour sa « cartographie des structures du pouvoir et ses images incisives de la résistance, de la révolte et de la défaite de l'individu ». Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, embrasse romans, essais, théâtre et journalisme.Il a également tenu une chronique régulière, Piedra de toque, dans plusieurs journaux internationaux.

Engagé politiquement, Vargas Llosa s'est présenté à l'élection présidentielle péruvienne de 1990, défendant des idées libérales, mais a été battu par Alberto Fujimori.Il a ensuite acquis la nationalité espagnole en 1993 et a été nommé marquis par le roi Juan Carlos Ier en 2011. En 2021, il a été élu à l'Académie française, devenant le premier écrivain de langue non française à y siéger.

Grandement affaibli

En juillet 2023, il avait été hospitalisé à Madrid après avoir contracté la COVID-19 pour la seconde fois. Ses enfants, Álvaro, Gonzalo et Morgana Vargas Llosa, l’annoncèrent publiquement, précisant qu'il était pris en charge par des professionnels de santé compétents et entouré de sa famille. Ils ont également demandé aux médias de respecter la vie privée de leur père durant cette période délicate.

Cette hospitalisation faisait suite à une première infection en avril 2022, qui avait également nécessité une prise en charge médicale. Malgré son âge avancé — 87 ans à l'époque — Vargas Llosa a rapidement récupéré et a reçu son congé de l'hôpital quelques jours plus tard, selon des sources de presse espagnoles.

Jusqu'à ses derniers jours, il est resté actif, publiant en 2023 son ultime roman, Je dédie mon silence, réflexion sur la musique populaire péruvienne et le nationalisme.Son décès laisse un vide dans le paysage littéraire mondial, mais son héritage perdure à travers une œuvre dense et engagée, témoin des complexités de l'âme humaine et des sociétés contemporaines.

L'épisode de l'Académie française

Le 25 novembre 2021, Mario Vargas Llosa fut élu à l'Académie française, devenant ainsi le premier membre de cette institution à n’avoir jamais publié en français, bien qu’il maîtrisât cette langue. Cette élection, survenue alors qu'il avait 85 ans, dépassait la limite d'âge fixée en 2010 pour intégrer l’Académie. Ces exceptions aux règles traditionnelles suscitèrent des critiques, notamment de la part de chercheurs et d’universitaires français qui publièrent une tribune dans Libération, qualifiant son élection d'« erreur, voire une faute » .

La controverse fut amplifiée par les prises de position politiques de Vargas Llosa. Il avait exprimé son soutien à des figures politiques controversées, telles que José Antonio Kast au Chili, Keiko Fujimori au Pérou et Jair Bolsonaro au Brésil. Ces engagements furent dénoncés par un collectif d'universitaires français, qui estimèrent que ses positions ternissaient l'image de l'Académie française en Amérique latine .

Malgré ces critiques, Vargas Llosa fut officiellement reçu sous la Coupole le 9 février 2023. Lors de son discours de réception, il rendit hommage à son prédécesseur, le philosophe Michel Serres, et exprima son attachement à la culture française, affirmant : « Je rêvais secrètement d'être un écrivain français. » Sa réception eut lieu en présence de personnalités telles que l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos.

Des positions politiques déconcertantes

Au cours des dernières décennies, Mario Vargas Llosa a aussi marqué la scène intellectuelle par ses prises de position politiques, souvent controversées. Initialement proche des idéaux marxistes et fervent soutien de la révolution cubaine, il s'en est progressivement éloigné, notamment après l'affaire Padilla en 1971, pour adopter une posture libérale affirmée. Cette évolution l'a conduit à défendre des politiques de libre marché et à critiquer vigoureusement les régimes autoritaires de gauche en Amérique latine.

Son engagement politique s'est manifesté par des soutiens à des figures de droite, voire d'extrême droite, sur le continent. En 2021, il a apporté son appui à José Antonio Kast au Chili, suscitant de vives réactions . La même année, il a soutenu Keiko Fujimori lors de l'élection présidentielle péruvienne, malgré ses critiques passées envers le régime de son père . Il a également exprimé son soutien à Jair Bolsonaro au Brésil et à Javier Milei en Argentine.

Ces prises de position ont souvent été perçues comme une trahison par une partie de l'intelligentsia latino-américaine, qui voyait en lui un défenseur des valeurs démocratiques et progressistes. Néanmoins, Vargas Llosa justifiait ses choix par une opposition résolue aux régimes qu'il considérait comme autoritaires, quel que soit leur bord politique. Son parcours témoigne d'une constante : la défense de la liberté individuelle et de la démocratie, même si cela impliquait des alliances controversées.

Une oeuvre unique

Le style littéraire de Mario Vargas Llosa se distingue par une complexité narrative et une richesse thématique qui ont profondément marqué la littérature hispano-américaine contemporaine. Dès ses premières œuvres, telles que La ville et les chiens (1963), il adopte une structure polyphonique, mêlant monologues intérieurs, ruptures chronologiques et multiplicité des points de vue, influencé notamment par Faulkner et Flaubert.

Contrairement au réalisme magique de ses contemporains, Vargas Llosa privilégie un réalisme critique, explorant les mécanismes du pouvoir, la violence institutionnelle et les tensions sociales. Ses récits, souvent ancrés dans le contexte péruvien, offrent une cartographie des structures de domination et des résistances individuelles.

Par une écriture dense et une construction narrative élaborée, il parvient à créer des univers fictionnels d'une grande profondeur, où la quête de vérité et la complexité humaine sont au cœur de l'intrigue. Ce style, à la fois exigeant et engagé, confère à son œuvre une place singulière dans le panorama littéraire mondial.​

