Meurtre incognito et faux picasso

Vicki Jarrett est une autrice écossaise de romans et de nouvelles. Elle s’est fait connaître avec Nothing is Heavy (2012), nommé pour le prix littéraire écossais Saltire Scottish First Book of the Year, puis avec Toujours le nord (trad. Olivier Bérenval - 2019), une œuvre marquante sur la crise climatique. Elle vit aujourd’hui à Édimbourg, où elle enseigne l’anglais langue étrangère et l’écriture créative.