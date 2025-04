MMA : des livres qui éclairent une pratique en plein boom

Le Mixed Martial Arts (MMA), ou arts martiaux mixtes en français, est un sport de combat complet qui combine des techniques issues de divers arts martiaux et sports de combat. Son origine remonte à l'Antiquité, où des compétitions de lutte et de pancrace en Grèce ancienne posaient déjà les bases d'un affrontement sans restrictions spécifiques. Cependant, c'est au XXe siècle que le MMA prend véritablement forme, notamment avec l'émergence du vale tudo au Brésil, un style de combat libre qui permettait l'utilisation de toutes les techniques possibles pour remporter le combat.

L'histoire moderne du MMA commence véritablement dans les années 1990 avec la création de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) aux États-Unis. L'UFC a été conçu pour répondre à une question simple mais fascinante : quel est l'art martial le plus efficace dans un combat réel ? Les premiers tournois opposaient des combattants de différentes disciplines, tels que le karaté, le judo, le jiu-jitsu brésilien et la boxe, dans des affrontements avec peu de règles. Ces événements ont rapidement gagné en popularité, attirant un large public et contribuant à la professionnalisation du sport.

Le MMA, un sport de combat de plus en plus populaire

Aujourd'hui, le MMA est devenu l'un des sports de combat les plus populaires au monde, avec des organisations majeures comme l'UFC, Bellator et ONE Championship. Les pratiquants de MMA doivent maîtriser une variété de compétences, incluant les coups de poing et de pied, les projections, les soumissions et le combat au sol. Cette diversité technique rend le MMA particulièrement dynamique et imprévisible, chaque combattant développant son propre style en fonction de ses forces et de ses préférences. C'est sans doute pour cette raison que ce sport est attractif si on place un pari sportif, car il est très difficile de savoir comment un combat engagé va se terminer. C'est aussi pour quoi les entraînements sont intenses et couvrent tous les aspects du combat, de la condition physique à la stratégie mentale.

Les règles du MMA ont évolué pour garantir la sécurité des combattants tout en préservant l'intensité des affrontements. Les combats se déroulent généralement dans une cage octogonale ou un ring, et sont supervisés par un arbitre. Les rounds durent cinq minutes, avec des pauses d'une minute entre chaque round. Les combattants peuvent remporter la victoire par KO, soumission, décision des juges ou arrêt de l'arbitre. Les catégories de poids permettent de s'assurer que les combats sont équilibrés, chaque division ayant ses propres champions et aspirants.

Un sport qui contribue à faire connaître les arts martiaux au grand public

Le MMA est également reconnu pour son impact culturel et social. Il a contribué à populariser les arts martiaux traditionnels et à promouvoir des valeurs telles que la discipline, le respect et la persévérance. De nombreux combattants de MMA sont devenus des icônes mondiales, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Le sport a également ouvert la voie à une plus grande diversité et inclusion, avec des athlètes de tous horizons et origines participant à des compétitions de haut niveau.

Enfin, le MMA continue d'évoluer, tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel. De nouvelles techniques et stratégies émergent constamment, tandis que les organisations de MMA explorent de nouveaux formats et marchés. Le sport s'adapte également aux avancées technologiques, avec l'utilisation de données et d'analyses pour améliorer les performances des athlètes et offrir une expérience plus immersive aux spectateurs. Le MMA, avec son mélange unique de tradition et d'innovation, reste un sport en constante évolution, captivant les foules du monde entier.

Le grand livre du MMA : Des origines jusqu'à l'UFC : la grande épopée du combat libre (2022, 42.90 €, 256 pages, Editions Marabout)

Cet ouvrage particulièrement éclairant est signé par le média La Sueur qui fait référence en matière de MMA en France depuis 2015. Il s’agit d’un livre très complet qui retrace l'histoire fascinante des arts martiaux mixtes, depuis leurs origines anciennes jusqu'à leur apogée moderne avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC). Ce livre offre une plongée captivante dans l'évolution du combat libre, explorant comment différentes disciplines martiales se sont fusionnées pour donner naissance à ce sport spectaculaire. Il commence par les premières formes de combat libre dans l'Antiquité, comme le pancrace grec, et suit le fil de l'histoire à travers les siècles, mettant en lumière les influences culturelles et techniques qui ont façonné le MMA tel que nous le connaissons aujourd'hui.

L'ouvrage se penche ensuite sur l'émergence du MMA moderne, avec un accent particulier sur les années 1990 et la création de l'UFC. Il explore comment cette organisation a révolutionné le monde des sports de combat en popularisant des affrontements entre combattants de divers horizons martiaux. Le livre détaille les défis auxquels l'UFC a été confronté, depuis ses débuts controversés jusqu'à son ascension en tant que phénomène mondial. Il met en avant les figures emblématiques du sport, les combats légendaires et les innovations techniques qui ont contribué à l'essor du MMA.

Cet ouvrage offre une analyse approfondie de l'impact culturel et social du MMA, ainsi que de son avenir potentiel. Il examine comment le sport a influencé la perception des arts martiaux dans le monde entier et comment il continue d'évoluer avec l'intégration de nouvelles techniques et technologies. Ce livre est une ressource incontournable pour les amateurs de MMA, les historiens du sport et tous ceux qui souhaitent comprendre les tenants et aboutissants de cette discipline passionnante. À travers des récits détaillés, des anecdotes captivantes et des analyses expertes, il célèbre l'esprit indomptable des combattants et l'héritage durable du MMA.

MMA - Combattants, combats, histoire... Tout l'univers de l'octogone (160 pages, Editions Solar, 2019, 15,90 €)

Si vous voulez en savoir plus sur le MMA, faites confiance à Tom Anselmo, avec une préface signée par le Cheick Kongo en personne, un combattant poids lourd français, toujours en activité qui fait référence dans l’univers du MMA. Cet ouvrage constitue une référence essentielle pour tous ceux qui souhaitent plonger dans l’univers spectaculaire des arts martiaux mixtes. Véritable fresque du MMA, l’ouvrage retrace son histoire mouvementée, met en lumière ses figures les plus charismatiques et revient sur les combats emblématiques qui ont jalonné son ascension. Longtemps interdit en France, le MMA n’a cessé de gagner en popularité à l’échelle mondiale, séduisant un public de plus en plus large. Aujourd’hui, la reconnaissance officielle de cette discipline en France n’est plus qu’une question de temps, tant son rayonnement international et son impact sur le monde du sport sont devenus incontestables.

L’ouvrage remonte aux origines ancestrales du combat libre, depuis le pancrace pratiqué dans la Grèce antique jusqu’à l’émergence du ju-jitsu brésilien, porté par la légendaire famille Gracie. Ce parcours historique mène naturellement à la naissance de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), devenue la scène incontournable du MMA contemporain. Le livre met en perspective cette évolution, soulignant comment l’UFC a su structurer une pratique à l’origine anarchique pour en faire un sport global, codifié et respecté, où se croisent techniques et traditions issues de multiples disciplines martiales.

À travers une série de portraits fouillés, le lecteur découvre les grands noms qui ont forgé la légende du MMA : Georges Saint-Pierre, technicien hors pair ; Conor McGregor, showman redoutable ; les frères Diaz, figures de la résistance et de l’endurance ; ou encore Jon Jones et Daniel Cormier, maîtres stratèges et combattants d’exception. Chaque chapitre est enrichi de récits intenses, retraçant des affrontements devenus cultes, comme celui entre Landi-Jons et Patino en 1996 ou l’explosif McGregor-Diaz de 2016. Ces pages vibrantes restituent toute la dramaturgie, la violence contrôlée et la virtuosité qui font du MMA un spectacle autant qu’un art. A noter qu’une nouvelle édition est sortie en 2022, avec toutes les mises à jour qui s’imposent (19,90 €)

Les fondamentaux du MMA (2012, 160 pages, 29,48 €)

Avec Bruno Amiet et David Baron Matthieu Delalandre, il s’agit maintenant de passer à la pratique ! Premier ouvrage en langue française spécifiquement consacré au MMA, ce livre à vocation pédagogique propose un parcours d’apprentissage clair, structuré et progressif. Conçu par des athlètes internationaux et des entraîneurs reconnus, il offre une approche pratique à travers de nombreuses séries techniques, illustrées par des photographies et des schémas explicatifs. Ce dispositif visuel permet de mieux comprendre et assimiler les gestes fondamentaux de la discipline.

Réparti en trois niveaux de progression, ce manuel s’adresse aussi bien aux débutants curieux qu’aux pratiquants désireux de se perfectionner ou de préparer une entrée en compétition. Il s'appuie sur des situations concrètes issues de l'entraînement et du combat réel, faisant de cet ouvrage une référence essentielle pour tout passionné souhaitant s’initier sérieusement ou approfondir sa pratique du MMA.

Le guide des mouvements du MMA (2018, Editions Human Evolution, 448 pages)

Yovan Delourme, Frédéric Delavier et Paul-Mathieu Chiaroni s’associent pour vous donner les meilleurs conseils en termes de mouvement pour le MMA. Préparez-vous à passer efficacement à l’action. Ce livre, fruit du travail conjoint de trois spécialistes reconnus, propose une étude approfondie du MMA, en mettant l'accent sur un aspect rarement exploré de manière aussi complète : les blessures liées à la pratique.

Riche de plus de 140 techniques présentées sous forme de fiches pratiques, cet ouvrage constitue une ressource précieuse pour les pratiquants de tous niveaux. Les novices y trouveront des explications simples et didactiques, tandis que les athlètes expérimentés profiteront de conseils pointus, de variantes techniques et d’astuces issues du terrain. Chaque mouvement est accompagné d’un éclairage sur les risques de blessures associées, ainsi que des recommandations précises pour les prévenir et s’en protéger efficacement. A vous de devenir ancien tel Ken le Survivant !

Illustré par plus de 1 000 images – photos d’action, schémas explicatifs et dessins anatomiques –, ce manuel complet répond aussi à de nombreuses interrogations concrètes : pourquoi certains combattants perdent connaissance lors d’un étranglement ? Quelles sont les meilleures stratégies pour réussir une pesée sans danger ? En complément, le livre aborde des thèmes clés comme la préparation physique, l’entraînement adapté aux enfants, les conseils aux entraîneurs, ou encore des anecdotes issues de l’expérience terrain. Avec ses 450 pages de contenu dense et accessible, cet ouvrage s’impose comme une référence incontournable pour comprendre, pratiquer et enseigner le MMA de manière éclairée et sécurisée.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com