Sénégal : un pays à découvrir par les livres

Le Sénégal, situé sur la côte ouest de l'Afrique, possède une histoire riche et diversifiée qui remonte à plusieurs siècles. Avant l'ère coloniale, le territoire était habité par divers groupes ethniques, dont les Wolofs, les Sérères et les Peuls, chacun apportant sa propre culture et ses traditions. Le Sénégal a également été un carrefour important pour les empires africains, tels que l'Empire du Ghana et l'Empire du Mali, qui ont laissé des traces durables de leur influence dans la région.

Un pays à l’histoire riche et marquée par la présence française

Au XVe siècle, l'arrivée des Portugais marqua le début de l'ère coloniale. Le Sénégal devint rapidement un centre majeur du commerce transatlantique des esclaves, avec des comptoirs établis le long de la côte, notamment à Gorée, une île tristement célèbre pour son rôle dans la traite négrière. Cette période sombre de l'histoire sénégalaise est commémorée par des sites comme la Maison des Esclaves à Gorée, qui témoigne des horreurs de l'esclavage et de la résilience des peuples africains.

Le Sénégal obtint son indépendance de la France en 1960, sous la direction de Léopold Sédar Senghor, qui devint le premier président du pays. Senghor, également poète et intellectuel de renom, joua un rôle clé dans la promotion de la culture africaine et de la négritude, un mouvement littéraire et culturel célébrant l'identité noire. Sous sa gouvernance, le Sénégal s'engagea sur la voie de la démocratie et du développement économique, devenant un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal, une destination aux multiples atouts

Le Sénégal est connu aujourd’hui pour ses richesses naturelles et culturelles, qui en font une destination de choix pour les voyageurs. Le pays abrite une diversité de paysages, allant des plages de sable fin de la Petite-Côte aux vastes étendues sauvages du parc national du Niokolo-Koba, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les amateurs de nature peuvent y observer une faune variée, incluant des lions, des éléphants et de nombreuses espèces d'oiseaux.

Sur le plan culturel, le Sénégal est un véritable joyau. La musique sénégalaise, avec des artistes mondialement reconnus comme Youssou N'Dour, est un mélange vibrant de traditions locales et d'influences modernes. Les festivals, tels que le Festival international de jazz de Saint-Louis, attirent des visiteurs du monde entier. L'artisanat sénégalais, avec ses tissus colorés, ses sculptures et ses bijoux, est également un reflet de la créativité et du savoir-faire des artisans locaux. Le football est sport national au Sénégal à tel point que pour faire votre pari football, il existe presque des petites boutiques à chaque coin de rue, et les matchs suscitent une grande animation dans toutes les franges de la population, de la petite télévision de quartier à la ferveur des grands stades du pays.

La gastronomie sénégalaise est un autre atout majeur du pays. Des plats comme le thieboudienne, un ragoût de poisson et de riz, ou le yassa, un plat de poulet mariné au citron, sont des exemples de la richesse culinaire du Sénégal. Les marchés locaux, comme celui de Kermel à Dakar, offrent une expérience sensorielle unique, où les visiteurs peuvent découvrir les saveurs et les arômes authentiques du pays. Le Sénégal, avec son histoire fascinante et ses multiples richesses, est une destination qui promet une immersion totale dans la culture africaine.

Saint-Louis du Sénégal : d'hier à aujourd'hui (2005, 143 pages, Evergreen, 15 €)

Pour mieux faire connaissance avec le Sénégal, rien de tel que de découvrir l’une de ses plus grandes villes, celle qui a l’un des passés les plus riches, ce que marque son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Historien et directeur du Centre de recherches et de documentation du Sénégal, Abdoul Hadir Aïdara a signé un ouvrage remarquable qui nous dévoile toutes les caractéristiques de cette ville resplendissante.

Plongez dans l’histoire fascinante de Saint-Louis du Sénégal, ville emblématique fondée au XVIIe siècle et aujourd’hui classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce joyau historique vous ouvre les portes de son passé à travers une riche iconographie, souvent rare et inédite. Jadis propriété privée des Compagnies à privilèges avant d’être érigée en concession royale, Saint-Louis fut le théâtre d’une aventure humaine et commerciale intense, au cœur des échanges entre l’Afrique et l’Europe.

Flâner dans les rues de Saint-Louis, c’est revivre une époque où la ville fut la capitale des colonies françaises d’Afrique occidentale. Centre névralgique de l’administration coloniale, elle cumulait pouvoirs politique, économique et culturel, imprimant son rythme à toute une région. À la croisée des influences africaines et européennes, elle a vu naître une identité urbaine métissée, perceptible aujourd’hui encore dans l’élégance de son architecture, dans ses bâtiments officiels, ses maisons à balcons et ses places chargées d’histoire.

Mais Saint-Louis ne se résume pas à son passé : elle brille aussi par sa vitalité culturelle contemporaine. Festivals de renommée, expositions d’art, initiatives citoyennes : la ville se projette résolument vers l’avenir tout en honorant ses racines. Avec ses façades ocre, son ambiance unique et son patrimoine préservé, elle s’impose comme un musée vivant, à ciel ouvert. Explorer Saint-Louis, c’est faire l’expérience d’un dialogue constant entre mémoire et modernité, dans une cité où l’art, l’histoire et la vie quotidienne tissent ensemble un récit inspirant et profondément singulier.

Sénégal (2005, 10 €, Evergreen, 328 pages)

Avec une préface d’Erik Orsenna, cet ouvrage de Christian Saglio nous entraîne à la découverte d’un pays unique. La première édition de ce livre date des années 80, dans la très belle collection « Petite Planète ». Devenu un best-seller et une référence incontournable, Sénégal proposait une plongée profonde et sincère dans l’âme du pays. Un quart de siècle plus tard, Christian Saglio revient au Sénégal, cette fois en tant que directeur de l’Institut Culturel et Linguistique français. Fort de sa maîtrise de la langue et de sa relation intime avec le pays, il livre un nouveau regard empreint de complicité et d’émotion. Il observe un Sénégal à la fois inchangé et transformé, où les évolutions silencieuses ont peu à peu redessiné le paysage social et culturel.

En réunissant le texte d’origine de 1980 et un récit complémentaire rédigé en 2004, cet ouvrage propose une lecture en miroir de l’Afrique contemporaine. Avec un style libre, flamboyant et souvent empreint d’humour tendre, Christian Saglio capte les contrastes d’un pays en mutation. Si certaines illusions se sont effritées sous le poids de l’immobilisme, de la corruption ou des désillusions, il pressent aussi l’émergence d’un Sénégal nouveau, qui cherche sa voie avec une énergie tenace. Dans cette lente métamorphose, il perçoit une force vitale à l’œuvre, une réinvention fragile mais porteuse d’espoir, qu’il suit avec une curiosité pleine de ferveur.

Les photographies en noir et blanc de Catherine et Bernard Desjeux, proches collaborateurs de longue date, viennent magnifier ce récit en y ajoutant une dimension visuelle forte et sensible. Leurs clichés dialoguent avec les mots de Saglio pour offrir un portrait à la fois poétique et réaliste du Sénégal. La couverture, signée par l’artiste Moussa Sakho, complète l’ensemble avec une touche esthétique affirmée. Ce livre constitue un témoignage rare et précieux sur un pays en pleine transformation, vu à travers le regard d’un homme profondément lié à son histoire et à son avenir. Marie NDiaye, qui a grandi en France, mais dont le père est sénégalais, revient souvent sur cette composante de son histoire familiale.

Sénégal contemporain (19 €, 115 pages, Editions Dapper, 2006)

Avec une préface d’Abdou Diouf, et des textes de Christiane Falgayrettes-Leveau et Sylvain Sankalé cet ouvrage nous plonge dans la créativité artistique contemporaine du Sénégal. Il met en lumière la créativité foisonnante d'une génération d'artistes sénégalais dont les œuvres s'ancrent résolument dans la modernité. Ces artistes, bien que différant par leurs styles, techniques et matériaux, partagent une vision commune qui interroge profondément l'environnement, la société et les transformations en cours. Leurs créations offrent un regard critique et réfléchi sur le monde qui les entoure, invitant le spectateur à s'interroger sur les défis et les aspirations contemporaines.

Les œuvres présentées dans Sénégal contemporain portent un regard particulier sur l'environnement urbain et le quotidien des Sénégalais, des thématiques qui résonnent également avec celles de nombreux autres pays africains. Les artistes explorent les difficultés partagées et les espoirs communs, créant ainsi un pont entre les expériences locales et les réalités continentales. Leur art devient un miroir des dynamiques sociales et des mutations en cours, offrant une perspective unique sur les enjeux actuels du Sénégal et de l'Afrique dans son ensemble.

Sous la direction de Christiane Falgayrettes-Leveau, ce livre a été édité à l'occasion de l'exposition « Sénégal contemporain », conçue dans le cadre de l'Année Senghor et du festival « Francofffonies ! le festival francophone en France ». Il ne se contente pas de célébrer la richesse artistique du Sénégal, mais interroge également la place et le rôle de l'Afrique dans le monde contemporain. En posant des questions sur l'identité, la modernité et les aspirations africaines, Sénégal contemporain invite à une réflexion globale sur les contributions culturelles et artistiques du continent à la scène mondiale.

Walangan, l'eau qui danse : Le delta du Sénégal en résistance (239 pages, Editions Tohu-Bohu)

Réunissant les contributions d’Yves Barou, Djibril Majigeen, Alioune Kane et Zeine El Abidine Sidatt cet ouvrage nous immerge dans le delta du fleuve Sénégal, avec la ville emblématique de Saint-Louis en son centre, qui constitue un écosystème d'une rare singularité. Enserré par la langue de Barbarie — une fine bande de sable façonnée par les vents sahariens de l’Harmattan — ce territoire dévoile une mosaïque de paysages saisissants. Les bras du fleuve, les marigots et les lacs dessinent de véritables fresques aquatiques, tandis que les dunes, aux nuances allant du blanc éclatant au rouge profond, en passant par le jaune doré, confèrent à l’ensemble une beauté spectaculaire. Ce cadre naturel exceptionnel abrite également une avifaune foisonnante, attirée par l’abondance écologique de la région.

Le développement de l’agriculture irriguée a profondément remodelé le delta, en faisant un lieu de rencontre entre les peuples. Des familles venues d’horizons variés y ont trouvé refuge, donnant naissance à un métissage culturel rare en Afrique, entre Peuls, Wolofs et Maures. De cette coexistence est née une identité originale, mêlant traditions pastorales et cultures vivrières telles que le riz ou la canne à sucre. Mais cette richesse est aujourd’hui mise à mal par des menaces environnementales croissantes : élévation du niveau de la mer, salinisation progressive des terres et prolifération d’espèces aquatiques invasives. Depuis un demi-siècle, le réchauffement climatique place le delta du fleuve Sénégal au rang des territoires sentinelles, révélateurs des dérèglements planétaires.

Face à ces bouleversements, des dynamiques locales émergent pour préserver ce milieu fragile. Le parc national du Diawling en est un exemple emblématique : il incarne la capacité de la nature à se régénérer, notamment grâce au retour spectaculaire des nénuphars. Explorer ce delta, à pied ou vu du ciel, c’est s’immerger dans une nature à la fois vulnérable et magnifique. Les photographies capturent la diversité de ses formes, soulignant l’harmonie délicate entre eau, sable et végétation. À travers ses fragilités comme ses résistances, le delta du Sénégal illustre puissamment les défis de notre époque face au changement climatique.

