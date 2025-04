François Boucq reçoit le Prix Gotlib 2025 : 

Créé en 2023 en hommage à Marcel Gotlib, ce prix distingue chaque année une œuvre marquante dans la bande dessinée humoristique. Les lauréats précédents sont Manu Larcenet (La tristesse durera toujours, 2023) et Mo/CDM (Tirez sur mon doigt, monsieur le président, 2024).

Le jury 2025, composé de personnalités comme Zep, Emmanuelle Devos, Jean-Paul Rouve, Charline Vanhoenacker, Antoine de Caunes, Richard Gotainer, Thomas Dutronc, Clara Dupont-Monod et Catherine Meurisse, a salué l’originalité et l’humour de Boucq.

Une satire joyeuse

Dans cet album, le jeune pape Pie 3,14 – haut comme trois pommes mais débordant d’entrain – tente de redonner des courbes à un monde devenu trop carré. Avec une plume acérée et un dessin malicieux, Boucq signe une fable délirante où absurde et spiritualité se croisent avec brio.

Né à Lille en 1954, François Boucq commence sa carrière dans le dessin de presse avant d’embrasser la bande dessinée. Récompensé par le Grand Prix d’Angoulême en 1998, il publie dans Pilote, Fluide Glacial, À suivre et crée des personnages marquants comme La Mort et Lao Tseu ou Jérôme Boucherot.

Collaborateur de longue date du romancier américain Jerome Charyn (La Femme du magicien, Little Tulip), Boucq explore également le western avec Jodorowsky (Bouncer, Glénat), l’espionnage vaticanesque avec Yves Sente (Le Janitor, Dargaud), et plus récemment la satire géopolitique avec Nicolas Juncker (Un Général des Généraux, Le Lombard).

Avec Le Petit Pape Pie 3,14, dont le premier tome est paru en 2022, Boucq prouve une fois encore sa capacité à allier invention graphique et satire sociale.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com