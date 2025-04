Respect d'Anouk Grinberg: Récit d’une femme digne

Et puis toutes les autres aussi : « des millions sur la planète », de quelque pays que ce soit, dont le corps et l’être ont été saccagés par les hommes auteurs de viols et d’incestes, pédocriminels pour certains. Des femmes qui, depuis, « survivent avec cet empêchement à aimer, niché au creux d’elles-mêmes, dans l’inatteignable de leur identité », et dans ce monde d’avant qui persiste à ne pas mourir.

Où il faut se taire sans qu’il soit besoin « d’user de la force pour coudre la bouche de l’écorchée », puisque la honte suffit à « étouffer la parole ». Celle qui ose accuser est traitée de menteuse, d’hystérique, de folle – on a dit à Anouk, pourtant victime d’inceste et de viol : « Tais-toi ! […] tu réécris l’histoire… tu prends tes désirs pour des réalités [sic]… tu as bien cherché ce qui t’est arrivé… »

Anouk Grinberg n’a pas été une enfant désirée : « J’étais la quatrième, celle de trop. » Sa mère, qui avait eu trois enfants en quatre ans, a été stérilisée sans son accord après ce quatrième accouchement, « ce qui a déclenché une profonde dépression qui allait durer plus de quarante ans ». Alcool, tentatives de suicide, séjours en hôpital psychiatrique… Anouk écrit n’avoir « pas un seul souvenir de joie avec elle ».

Et surtout, elle se sent coupable de l’état de sa mère, consécutif à sa venue au monde. Quant au père, il a deux vies : P.-D.G d’une société le jour et dramaturge célèbre la nuit. Il ne brille pas par sa présence. À l’âge de sept ans, Anouk est violée par le beau-père d’une de ses amies, qui lui enfonce son gros doigt hérissé d’une bague dans le vagin. Son va-et-vient, « c’était une scie dans mon ventre ».

Elle voudrait hurler « mais aucun son ne sort ». Elle est tétanisée : « Le choc a été d’une telle amplitude que quelque chose en moi s’est débranché, je suis devenue absente, en pierre » — cet état de « pierre » dans lequel elle se réfugiera désormais et qui conditionnera tout son parcours personnel et professionnel.

Si Anouk Grinberg raconte cet épisode, puis celui de l’inceste qu’elle a dû subir à l’âge de douze ans de la part de son frère, ce n’est en aucun cas pour se victimiser, comme ont pu le prétendre certain/e/s, mais pour bien faire comprendre que si pour un violeur, l’affaire ne dure que le temps de son éjaculation, pour la femme violée, c’est la vie entière qui est ruinée, souvent à sa propre insu alors qu’elle se projette et se fracasse indéfiniment dans des relations mortifères.

« Derrière l’histoire d’une femme qui consent à sa propre destruction, il y a souvent l’histoire d’une enfant agressée et réduite au silence » – vérité que je confirme (cf. mes livres : Le Fouet et plus récemment Venise Off) dans toutes ses dimensions, y compris quand Anouk Grinberg écrit que cinquante ans après les faits, elle est toujours « infectée d’images » et en « lutte » contre des « flashs ».

On ne s’appartient plus, mais on l’ignore ; on « vit sur pilotis au-dessus d’une tristesse ravageuse et d’une confusion » inimaginables – enfin, pas pour tout le monde, car les prédateurs, eux, savent parfaitement détecter les failles des femmes saccagées et s’en emparer pour en faire leur « mangeoire ». Ce sera le cas de Bertrand Blier : « Mon inconscient faisait silex avec sa folie », dit-elle. Elle est « subjuguée » par l’audace du réalisateur qui la transforme en une « fille aux jambes toujours écartées, prise par tous les hommes comme un trou à baiser ».

Elle devient « son petit chien qui rapportait le bâton à son maître » — pour lui de toute façon toutes les femmes sont des « putes », des « connes », des « salopes ». Et justement, Anouk pense incarner « l’élue » parmi cette vase : « Je croyais qu’il me hissait. » Celles et ceux qui s’écrieront qu’elle n’avait qu’à partir ne connaissent absolument rien de la relation sous emprise ni des conséquences d’un vécu traumatique durant l’enfance.

Anouk Grinberg, qui parle avec justesse d’un « trou d’obus dans le ventre » et de « pus dans la tête », a cette phrase qui m’a assaillie et explosée au visage tant elle est vraie : « […] les femmes violentées s’anesthésient pour survivre, et retournent ensuite aveuglément à la violence pour retrouver ce calme premier, cette absence à elles-mêmes qui les a “protégées”. »

Un « ingénieux mécanisme » qui « augure une longue suite de prédations que les ignorants appellent le consentement » : elle s’en remet aux hommes « comme un agneau qui se jetterait du haut d’une falaise pour en finir avec la peur du loup ».

Nous ne lisons pas ce récit, que son écriture porte au niveau d’œuvre littéraire, avec voyeurisme ou curiosité malsaine, car il n’est ni une arme de vengeance ni un lieu de déballage salace. Un éclairage fondamental nous est apporté.

Nous clignons puis ouvrons des yeux médusés. Sur la prédation de Blier. Sur la « tornade » Depardieu qu’il était « fier » d’avoir créée en « dégoupillant sa violence envers les femmes » : « C’est en abîmant des femmes qu’il est né ; qu’ils sont nés. » Ou encore sur d’autres célébrités du monde du spectacle aisément identifiables, dont les comportements nous stupéfient.

Tout cela nous fige puis nous ébranle de fond en comble, car c’est notre propre horizon de pensée qui se désintègre d’un seul coup. Et c’est bien ce que souhaite Anouk Grinberg, qui ne cherche jamais à susciter notre pitié — « j’aurais horreur qu’on me voie en victime », écrit-elle. Elle nous offre en effet le livre de la colère et de l’espoir ; de l’honneur retrouvé pour toutes les femmes salies, dont je fais partie. Le livre qui nous permet de redresser le menton et nous fait jurer de ne plus jamais ployer, ni sous la honte ni sous « la pluie de matraques molles » qu’incarne le déni.

Le livre de la fierté en marche. Et du rêve d’égalité — de la fin de la peur. Le livre enfin — et surtout — d’une femme de courage à qui je dis : Respect !

Par Martine Roffinella

Contact : martineroffinella@gmail.com