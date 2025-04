Procès de l'IA : fustiger Facebook ou encourager le vol de livres ?

Cette action en justice, déposée le 22 décembre 2023 auprès du tribunal fédéral du district nord de Californie, accuse Meta d’avoir utilisé, sans autorisation, des millions d’œuvres créées par des humains — notamment des livres rédigés par les plaignants — afin d’entraîner et de perfectionner son modèle d’intelligence artificielle générative à destination du grand public, dénommé « LLaMA ».

La plainte précise que Meta se serait procuré une grande partie des contenus en infraction via des sites pirates bien connus, figurant sur les listes de surveillance du gouvernement américain, tels qu’Anna’s Archives et LibGen.

Meta, valorisée à plus de 1 000 milliards de dollars, demande à la justice de valider son droit à exploiter commercialement, sans autorisation ni rémunération, des œuvres protégées par le droit d’auteur. Cette position revient à légaliser l’appropriation massive de contenus créés par des auteurs. Une telle décision ferait peser une menace majeure sur l’économie du livre et les droits des créateurs.

Remettre l'église au centre du village

« En déposant ce mémoire amicus, l’AAP expose en détail que la copie systématique et l’encodage, mot à mot, d’œuvres créatives protégées par le droit d’auteur dans un modèle de langage de grande taille par Meta ne relèvent pas d’un usage équitable transformateur, mais dépassent largement le cadre juridique et jurisprudentiel de cette doctrine », a déclaré Maria A. Pallante, présidente-directrice générale de l’Association of American Publishers.

« Ce document corrige également les affirmations fallacieuses de Meta selon lesquelles il n’existerait aucun moyen légal pour les développeurs d’IA d’obtenir des licences sur les œuvres qu’ils souhaitent utiliser, en citant de nombreux exemples contraires issus de marchés existants ou émergents. »

Le mémoire souligne que Meta cherchait à exploiter l’expression même des auteurs protégée par le droit d’auteur, et non de simples données statistiques. Ses conseils affirment qu’« il n’existe aucune preuve de l’existence d’un marché de licences de livres pour entraîner des modèles de langage ». Et de même,; qu'il ne se trouverait « aucun mécanisme économiquement viable permettant à Meta ou à d’autres développeurs de modèles d’obtenir des copies sous licence ».

Des affirmations douteuses, souligne l’AAP, qui met en garde contre des pratiques qui, selon elle, affaiblissent les incitations prévues par le Congrès américain en matière de droit d’auteur : « L’existence d’un marché actif pour les contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles est indiscutable. » Ces méthodes compromettent la capacité des auteurs et éditeurs à tirer profit de leurs investissements créatifs et financiers dans les livres et autres œuvres de l’esprit.

Agree... to disagree ?

En outre, depuis la fin 2022, plusieurs entreprises, dont OpenAI, Microsoft et Amazon, ont signé des accords de licence avec des éditeurs pour utiliser légalement leurs contenus dans l’entraînement de systèmes d’IA. L’AAP recense déjà de nombreux contrats de ce type, tout en soulignant que d'autres, non publics ou encore en négociation, existent probablement.

Comme l’indique le mémoire, une décision favorable au fair use dans ce cas précis « ne compromettrait pas seulement l’intérêt public pour un régime de droit d’auteur fonctionnel, mais encouragerait et récompenserait doublement le vol ».

Le marché des licences pour l'entraînement de l'intelligence artificielle est estimé à 2,5 milliards de dollars aujourd'hui, avec une projection à 30 milliards d'ici dix ans. Ce secteur en pleine croissance permet aux auteurs de bénéficier de rémunérations et d’accords collectifs. Pourtant, Meta, bien qu’ayant engagé des discussions avec des éditeurs, a préféré s’approvisionner via des sites pirates comme LibGen ou Anna’s Archive. « Il n’est peut-être pas surprenant que Meta cherche à nier l’existence même d’un marché viable », souligne l’AAP.

Le mémoire insiste : « Ce sont bien les mots des auteurs eux-mêmes […] qui sont enregistrés dans le modèle. » En contournant les systèmes de protection et les mécanismes de rémunération, Meta compromet le bon fonctionnement du droit d’auteur. L’AAP prévient qu’un jugement favorable au fair use reviendrait à « encourager et récompenser doublement le vol ».

Le rapport de la Publishers Association est à consulter ci-dessous :

