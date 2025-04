Île-de-France : 5000 lycéens bénéficiaires des chèques-lire

Depuis 2016, la Région fait de la lecture des jeunes une priorité. Elle soutient la chaîne du livre via des aides financières, notamment le Chèque-lire distribué aux lycéens pour encourager la lecture. Cette année, 5 265 chèques-lire de 18 € ont été remis, soit un budget de près de 95 000 €.

Les lauréats 2024-2025 sont :

Roman : On ne se baigne pas dans la Loire de Guillaume Nail (Denoël)

Bande dessinée : La Distinction de Tiphaine Rivière (Delcourt)

Poésie : Zaatar de Sofia Karamali Farhat (Bruno Doucey)

Créé et financé par la Région, le prix s’inscrit dans une démarche d’éducation artistique et culturelle. Il invite les lycéens à découvrir la littérature contemporaine et à rencontrer ses auteurs.

Pour cette 14e édition, la formule lancée en 2023 est reconduite : les 32 classes participantes, soit environ 1 000 élèves, ont lu 9 titres (3 par genre littéraire) au lieu des 40 répartis auparavant par département. Chaque classe est accompagnée par une médiathèque et une librairie. Les rencontres avec les auteurs ont lieu en classe et lors d’un forum régional à la Philharmonie de Paris.

Tous les ouvrages ont été achetés par la Région auprès de librairies partenaires. Les élèves ont reçu un chèque-lire de 18 € à utiliser dans ces librairies, puis un second lors de la remise des prix, via l’application Labaz, valable pendant le Festival du Livre de Paris (11-13 avril 2025).

La lecture et le livre figurent parmi les priorités culturelles de la Région, qui y consacre plus de 5 millions d’euros par an. Elle soutient également d’autres dispositifs comme Les Leçons de littérature, les clubs de lecture lycéens, les Lectures à voix haute, ou encore la Quinzaine de la librairie. Partenaire du Festival du Livre de Paris, la Région offre l’accès gratuit aux moins de 25 ans, aux enseignants et aux bibliothécaires.

