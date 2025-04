Taxer le livre d'occasion : l'hypocrite stratégie de l'édition

Quelle tornade a frappé entre 2016 et 2024, pour que, l’industrie du livre fonde sur le livre d’occasion, plus avide qu’un rapace sur un lagomorphe – déjà pris dans les phares d’une Porsche lancée à toute berzingue ? Qui, aujourd’hui, osera reconnaître qu’un modèle viable existait déjà il y a dix ans ? [lire notre encart en fin d'article : L'idée historique : rémunérer les auteurs]

Un simple prélèvement sur les reventes en ligne. Ni plus ni moins. La Sofia, alors dirigée par Christian Roblin, a enterré le dossier. Béton armé. Silence radio. Personne pour se souvenir de l’initiative de Booxup, en avance de 10 ans sur ces questions – et société depuis enterrée. En revanche, soutenir ReLIRE et le pillage des auteurs, par la numérisation des oeuvres indisponibles, voilà qui mobilisait l'énergie de l'ex-directeur général...

Et les délateurs de Booxup, en 2015 ? Gênés ? Ou simplement disparus du radar ? Ils conduisirent pourtant la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à déclencher une double enquête visant Booxup en septembre 2015.

Voici comment l’obstination, la vue basse voire l’incurie, l’incompétence et l’immobilisme de 2016 face à une solution désormais saluée unanimement jette l’opprobre sur l’ensemble des structures professionnelles qui restèrent muettes. Car en apprenant que Rachida Dati recyclerait en 2025 la solution Booxup, obéissant à la demande générale de l’interprofession, on hésite : Hypocrisie ? Amnésie ? Ou mensonge organisé ?

Alors maintenant que le Festival du livre de Paris a fermé ses portes, que les réjouissances sont achevées et les annonces faites, regardera-t-on en face les causes profondes de la crise ?

Taxer l’occasion : faux espoir, vraie diversion

Rappelons-le : taxer, ponctionner ou quel que soit le terme employé, le marché de la seconde main revient à faire l’autruche sur le véritable problème. Les livres se vendent moins, la surproduction a participé à tuer le marché et plutôt que de réfléchir à des solutions pérennes, on se rue sur ce qui ressemble à une poule aux œufs d’or. On dépiautera la poule aux œufs d’or. Et une fois dépecée, on pleurera quand il sera trop tard.

En outre, le modèle du droit de suite, option que privilégierait le ministère de la Culture, n’a jamais vraiment convaincu : « L’idée d’un droit de suite sur le livre d’occasion paraît juridiquement incertaine, techniquement complexe et peu à même de générer une ressource significative », lisait-on dans le Rapport Racine en janvier 2020 (p. 68).

Le droit de suite : une impasse juridique

De fait, la directive européenne 2001/29/CE et sa transposition dans le droit français interdisent à quiconque de chercher à exercer un droit sur l’objet-livre, dès lors qu’il a été vendu officiellement une première fois. Changer la loi française impliquera donc de modifier le droit européen : une broutille, n'importe quel juriste le confirmera.

Régler la question de la vente d’ouvrages neufs serait une étape cruciale, mais se voiler la face semble la tendance actuelle : puisqu'il existe de l’argent ailleurs, tapons dans le grisbi, plutôt que de s’atteler aux vraies difficultés. Et inventons même au passage une notion de valeur à partager – point sur lequel le SNE bloque dans les négociations avec les organisations d'auteur. Les vendeurs d'occasion, en revanche, ça n'est pas pareil...

Il est temps d’arrêter de courir après les miettes. Et de repenser la chaîne du livre en profondeur. Parce que même un droit de suite ne générera que de sporadiques millions d'euros. Le marché de l'occasion n'exprime qu'une chose : le malaise de l'industrie et la fuite en avant côté livre neuf : oui, la seconde main se vend industriellement, mais il en va de même et dans des proportions nettement supérieures pour le neuf.

En effet, le marché du livre d'occasion en ligne a connu une croissance significative, représentant près de 20 % des exemplaires achetés en 2022. Cette expansion a suscité des inquiétudes parmi les éditeurs, qui y voient une menace pour le modèle économique du livre neuf.

En réponse, des propositions de taxation des ventes de livres d'occasion ont émergé, notamment une taxe de 3 % sur chaque transaction, visant principalement les grandes plateformes de vente en ligne. Cette mesure, soutenue par le Syndicat national de l'édition (SNE), est justifiée par la volonté de protéger le prix unique du livre et de mieux rémunérer les auteurs, éditeurs et traducteurs.

L'idée historique : rémunérer les auteurs

​En 2016, la start-up française Booxup, initialement connue pour son application de prêt de livres entre particuliers, a lancé une nouvelle fonctionnalité : une marketplace permettant la vente de livres d'occasion. Dans ce contexte, Booxup a proposé une initiative inédite visant à rémunérer les auteurs sur les ventes d'occasion, un marché traditionnellement exclu de toute rétribution pour les créateurs.

Booxup a proposé de reverser 6 % de son chiffre d'affaires hors taxes, généré par les transactions de livres imprimés entre ses membres, à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit (SOFIA).

Cette contribution volontaire visait à soutenir les auteurs en leur assurant une rémunération sur le marché de l'occasion, en l'absence de cadre légal imposant une telle rétribution. Les fondateurs de Booxup ont qualifié cette démarche d'« ubérisation durable », soulignant leur volonté de concilier innovation technologique et équité pour les auteurs. ​

Mordre la main tendue ?

L'initiative s'inscrivait dans une stratégie visant à se différencier des autres plateformes de vente de livres d'occasion, en mettant en avant une approche éthique et responsable. En proposant une rémunération aux auteurs, Booxup répondait ainsi aux critiques formulées par les professionnels du livre et à instaurer une relation de confiance avec les ayants droit.​

Malgré cette proposition innovante, la démarche de Booxup n'a pas abouti. La SOFIA, bien que sollicitée, n'aurai jamais donné suite à l'offre de Booxup au moment de la publication de l'article d'ActuaLitté en septembre 2016.

À l'époque, la complexité juridique entourant la rémunération des auteurs sur le marché de l'occasion, ainsi que l'absence de cadre réglementaire adapté, furent mises en avant pour dresser des obstacles à cette initiative. Mais peut-être la rémunération des auteurs ne comptait pas tant à cette époque – ou le bureau du SNE n'était pas à ce point sur les dents pour trouver comment renflouer les caisses des éditeurs.

Quelques points essentiels de l’étude Le livre d’occasion en France, réalisée en 2022-2023 par le ministère de la Culture et la Sofia, sous la direction de Bertrand Legendre :

• Le prix moyen d’un livre d’occasion est deux fois inférieur à celui du neuf.

• L’achat d’occasion est motivé avant tout par des raisons économiques, rarement écologiques.

• Le livre d’occasion progresse : en 2022, 20 % des livres achetés étaient des occasions, contre 16 % des Français qui en ont acquis au moins un.

• Le volume des ventes d’occasion augmente plus vite que celui du neuf, mais ne représente que 10 % en valeur du marché global, en raison de prix bien inférieurs.

• Environ 25 % des acheteurs combinent neuf et occasion, tandis que 75 % achètent exclusivement des livres neufs.

• 40 % des Français ont déjà revendu un livre ; ce sont surtout des jeunes CSP-, pour gagner un peu d’argent (moins de 50 €/an).

• Une grande part de l’offre concerne des titres épuisés ou publiés il y a plus de 5 ans.

